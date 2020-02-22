Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu - Son Dakika

Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu

6 saat önce

Edebiyatçı yazar Hayati İnanç, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "4. Kitap Günleri Fuarı"nda vatandaşlarla buluştu.

Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu, System.String[]

Edebiyatçı yazar Hayati İnanç, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "4. Kitap Günleri Fuarı"nda vatandaşlarla buluştu.


Ezbere bildiği 7 bin beyt ile divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan Hayati İnanç, İnegöl Belediyesi 4. Kitap Günleri Fuarı çerçevesinde düzenlenen söyleşi ve imza töreni için İnegöl'deydi. Fuar alanında bulunan söyleşi salonunda hayranlarıyla buluşan İnanç'ın programına ilgi büyük oldu. Belediye Başkanı Alper Taban'ın da başkan yardımcılarıyla birlikte katıldığı imza ve söyleşi programında konuşan Hayati İnanç, "Gittiğim şehirlerde bana dua edin diyorum. Bir gün bir öğrenci kardeşimizle aramızda bir diyalog geçti. Nasıl dua edeyim hocam sizin için dedi. Dedim ki, hoca ölürken gülsün, gülerken ölsün diye dua et. Sevgili gençler, bütün dikkatinizi 30 saniye sabitleyin. Bunu söylemeye geldim. Ölürken gülmek nasıl olur? Temel soru budur. Web sayfamda vasiyetimi dikkatinize sunarım. Açın bakın" ifadelerinde bulundu.


Söyleşi sonunda İnanç, hayranları için kitaplarını da imzaladı. Belediye Başkanı Alper Taban da İnanç'a kitabını imzalattı. İmza ve fotoğraf çekimi için uzun kuyrukların oluştuğu salonda vatandaşlar Hayati İnanç'ın kitaplarına da büyük ilgi gösterdi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı
İçişleri Bakanlığı'nda e-Başvuru dönemi başladı! Kadınlar soyadı değişikliklerini e-Devlet'ten yapabilecek Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]