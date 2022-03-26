Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şiir okuması

Hayati İnanç'ın beyitler okuması

Salondan detaylar Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu

ANKARA (AA) – Şair, yazar ve televizyon programcısı Hayati İnanç Kahramankazan Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen "Can Veren Pervaneler, Hayata Şiirden Bakmak" başlıklı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonda oturacak yer kalmayınca gelenlerin bir kısmı ayakta dinlemek zorunda kaldı.

Divan edebiyatının seçkin örneklerini Kahramankazanlılarla paylaşan Hayati İnanç, okuduğu beyitlerin hikaye ve anlamlarını da paylaştı. İnanç seslendirdiği dizelerle dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman da gülümsetti.

Programda Belediye Başkanı Serhat Oğuz da kendi yazdığı şiiri okudu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz Hayati İnanç'a teşekkür ederek kendisine Türk bayrağı hediye etti.