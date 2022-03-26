Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu

26.03.2022 13:41

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şiir okuması Hayati İnanç'ın beyitler okuması Salondan detaylar Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu ANKARA (AA) – Şair, yazar ve televizyon programcısı Hayati İnanç Kahramankazan Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla...

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şiir okuması

Hayati İnanç'ın beyitler okuması

Salondan detaylar Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu

ANKARA (AA) – Şair, yazar ve televizyon programcısı Hayati İnanç Kahramankazan Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen "Can Veren Pervaneler, Hayata Şiirden Bakmak" başlıklı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonda oturacak yer kalmayınca gelenlerin bir kısmı ayakta dinlemek zorunda kaldı.

Divan edebiyatının seçkin örneklerini Kahramankazanlılarla paylaşan Hayati İnanç, okuduğu beyitlerin hikaye ve anlamlarını da paylaştı. İnanç seslendirdiği dizelerle dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman da gülümsetti.

Programda Belediye Başkanı Serhat Oğuz da kendi yazdığı şiiri okudu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz Hayati İnanç'a teşekkür ederek kendisine Türk bayrağı hediye etti.

Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu
Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu
Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu

YORUMLAR
500
Belediye Başkanı, öğrencilerin forma talebini karşıladı Belediye Başkanı, öğrencilerin forma talebini karşıladı Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Kahramankazan, Hayati İnanç, Serhat Oğuz, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:41 4 ay önce eşinden ayrılan Samsunlu genç, doğal gaz borusuna havlu ile asılmış şekilde bulundu
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 14:00:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hayati İnanç Kahramankazan'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement