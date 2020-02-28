Hayati İnanç sevgisi Malatya'da salona sığmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayati İnanç sevgisi Malatya'da salona sığmadı - Son Dakika

Hayati İnanç sevgisi Malatya'da salona sığmadı

6 saat önce

Malatya'da Şair ve Yazar Hayati İnanç'ın verdiği 'Can Veren Pervaneler' isimli konferans yoğun ilgi gördü.

Hayati İnanç sevgisi Malatya'da salona sığmadı, System.String[]

Malatya'da Şair ve Yazar Hayati İnanç'ın verdiği 'Can Veren Pervaneler' isimli konferans yoğun ilgi gördü.


Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen 'Kırkambar Edebiyat ve medeniyet söyleşileri' programına konuşmacı olarak Şair-Yazar Hayati İnanç katıldı.


Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda dün akşam gerçekleşen konferansa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlginin yoğun olması nedeniyle salon tamamen dolarken, programın açılışında konulan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Ülkemizin bir ateş çemberi içerisinde yer alıyor. Yine 24 Ocak'ta yaşanan Sivrice depremi sonrası da maddi ve manevi anlamda büyük oranda şehir olarak etkilendik. Cenabı Allah milletimizi bu tür afetlerden ve felaketlerden korusun" dedi.


Hayati İnanç'ı Malatya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gürkan, salonu hınca hınç dolduran Malatyalılara da teşekkür etti.


Daha sonra söz alan Şair-Yazar Hayati İnanç'ta konuşmasına Malatya'da ve Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisinin de birkaç depremi yaşadığını anlatan İnanç, "Bende çok büyük depremi gördüm. O kadar aciz ki insanoğlu, biranda her şey anlamını yitiriyor. Esasen sallanan bu yer bize hiç sallanmadan da bir şeyler demektedir. Ama çoğu zaman dinleyemeyiz veya anlamayız. Aşık Veysel'in dediği gibi 'Benim sadık yarim kara topraktır'. Toprak bize her gün bir şey söyler" ifadelerine yer verdi.


Çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden de örnekler vererek yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları katılımcılara mizahi bir dille anlatan İnanç, hayatın içinden, İslam'dan, yaşamdan konuları verdiği örnekleri de dinleyicileri ile paylaştı.


Programın sonunda İnanç'a, Vali Aydın Baruş ile Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından günün anısına hediye takdim etti. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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