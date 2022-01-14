Hayati İnanç, Sevgisi Sapanca Salonlarına Sığmadı

Sapanca Belediyesi ve Cabir Otel tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Sapanca Kaymakamı Abdürrezzak Canpolat, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Cabir Grup Başkanı Mustafa Uğur, belediye meclis üyeleri, Cabir Otel Genel Müdürü Arif Tanta, siyasi parti temsilcileri, çeşitli kurum yetkilileri ve çok sayıda kültür- sanat dostu katılım sağladı. Sapanca Turizm Fakültesi salonunda gerçekleşen söyleşide yüzlerce vatandaş, konuşmacı İnanç'ı dinlemek için hazır bulundu. Bir buçuk saat sahnede kalan yazar hayatı daha anlamlı kılmaya dair konuları, kendine has üslubuyla ele alıp divan edebiyatından örnekler vererek anlattığı hikâyelerle taçlandırdı. Yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı programda, salondaki tüm koltukların ve basamakların dolması dikkat çekti. Hayati İnaç sevgisi Sapanca Turizm Fakültesi Salonunda doldu taştı.

Bu güzel söyleşiyi can kulağıyla dinledik

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz etkinlik sayesinde Yazar Hayati İnanç hocamızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sapanca'mıza, halkımıza en iyi hizmetler sunmak adına her alanda gayretlerimiz oluyor. Gerek imkânlar doğrultusunda, gerek imkânlarımızı zorlayarak hep iyi işleri yapmayı hedefliyoruz. Bu akşamki güzel söyleşisini hepimizi can kulağıyla dinleten Hayati İnanç hocamıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu önemli etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan salona sığmayıp salon dışına taşan tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Yeri geldiğinde güldüren, yeri geldiğinde duygulandıran söyleşi

Yazar - Av. Hayati İnanç sevgisinin salona sığmayıp salon dışına taştığı, yeri geldiğinde güldüren, yeri geldiğinde duygulandıran İnanç, en değerli işin insana yatırım olduğuna dikkat çekti. Söyleşide eğitim, teknoloji, bilim, aile hayatı, annelik, Türk gelenekleri ve ölüm konularını işleyen Hayati İnanç, misafirlerine vasiyetini belirterek, kendi internet sitesinde paylaştığı 5 tane kitabı salondaki dinleyiciler tarafından okunmasını istedi. Vasiyetini açıklayan yazar Hayati inanç, "Hem Fatih'in hem Abdülhamid'in mirasını takiben ben de vasiyetim olarak web sayfama kitaplar koydum. Kitaplar oradan okunabiliyor, basıyorsun açılıyor. Kimse yanlış anlamasın, kendi yazdığım naçiz kitaplardan söz etmiyorum. Ama bunlar öyle değil, bunlar temel kitaplar. Olmazsa olmaz, medeniyetimizin ekseninde, merkezinde olan kitaplar" diyerek sözlerine devam etti.

Program sonunda Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Böylesine güzel bir sohbetle bizlere keyifli bir akşam yaşattığı için Hayati İnanç hocamıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuşan Başkan Özen, Yazar İnanç'a plaket takdim etti. Programa katılanlar bu tür etkinliklerin çok yerinde ve farkındalık oluşturduğunu belirterek bundan sonrada devamını beklediklerini söylediler. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.