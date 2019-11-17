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Hayati İnanç'tan konferans

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından gerçekleştirilen konferansta Adıyamanlılarla buluşan Yazar-Avukat Hayati İnanç, kendisini dinlemek için salonu tıklım tıklım dolduran kalabalığa muhteşem bir konferans verdi.

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Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından gerçekleştirilen konferansta Adıyamanlılarla buluşan Yazar-Avukat Hayati İnanç, kendisini dinlemek için salonu tıklım tıklım dolduran kalabalığa muhteşem bir konferans verdi.


Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubu tarafından düzenlenen 'Can Veren Pervaneler' konulu konferansa katılmak üzere Adıyaman'a gelen TRT Program Sunucusu, Yazar-Avukat Hayati İnanç, TP Konferans Salonunda muhteşem bir konferansa imza attı.


Ücretsiz olan ve yoğun ilgi gören konferansta salonu tıklım tıklım dolduran Adıyamanlıların oldukça güzel vakit geçirmesini sağlayan Hayati İnanç, konferans sonunda büyük alkış aldı.


Programa katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da yaptığı konuşmada, "Böyle güzel bir gecenin gerçekleşmesini sağlayan ve konuşmalarıyla bizi aydınlatan Hayati İnanç hocamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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