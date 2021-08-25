HAYATİ İNANÇ'TAN 'NESL-İ ŞAHANE' KONFERANS - Son Dakika

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen, Belediyemizin de paydaşı olduğu 'Nesl-i Şahane Projesi' çerçevesinde Adıyamanlılarla buluşan Hayati İnanç, kendisini dinlemek için salonu dolduranlara muhteşem bir konferans verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Belediyemiz ile Yeşilay Şube Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi ve Hayathanem Cafe tarafından Adıyaman'a davet edilen Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluştu.

Adıyaman Üniversitesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Nesl-i Şahane Projesi' kapsamında gerçekleştirilen konferansa Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Oruç, Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci ile vatandaşlar katıldı. Ücretsiz olan ve yoğun ilgi gören konferansta salonu tıklım tıklım dolduran Adıyamanlılar, salon dışında kurulan dev ekranda programı takip etti.

Program sonunda Vali Mahmut Çuhadar, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Oruç ile Yeşilay Şube Başkanı Hakan Özöncel, Hayati İnanç'a teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.