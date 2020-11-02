Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu - Son Dakika

Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu

02.11.2020 16:06
Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen 'Medeniyet Söyleşileri'nin dokuzuncu programı, "Medeniyetimizin Kalbindeki Mümtaz Şahsiyetler" başlığı ile şair-yazar Hayati İnanç ve program sunucusu-yazar Bekir Develi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen 'Medeniyet Söyleşileri'nin dokuzuncu programı, "Medeniyetimizin Kalbindeki Mümtaz Şahsiyetler" başlığı ile şair-yazar Hayati İnanç ve program sunucusu-yazar Bekir Develi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığınca Medeniyet Söyleşileri kapsamında organize edilen "Medeniyetimizin Kalbindeki Mümtaz Şahsiyetler" adlı programda yeni tip korona virüs nedeniyle binlerce başvuru arasında katılımcılar kura ile belirlendi. Maske ve HES kodu ile alana giren Gaziantepliler, açık havada, ülkenin öz medeniyet değerlerine gerçekleştirdikleri yolculuğun dokuzuncusuna tanıklık etti. Bekir Develi'nin moderatörlüğünde Hayati İnanç'ın sunumlarıyla sanal mecralarda da canlı yayınlanan programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilgiyle izledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan katılım gösteren herkese teşekkür ederek, programa başvurup da çekiliş sonucunda ismi çıkmamış kişileri pandemiden dolayı kabul edemedikleri için özür diledi. Ceylan ayrıca, Medeniyet Söyleşileri programlarının yeni sezon kış formatı hazırlıklarının başladığının müjdesini verdi.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençlerimizle iftihar ediyoruz, onur ve gurur duyuyoruz. Burası gerçekten çok özel bir şehir. Her ne kadar gastronomi ile öne çıkmış olsa bile, şehrimiz 160 divan şairi yetiştirmiştir. Dolayısıyla konuklarımıza ve gençlerimize bu güzelliği ortaya çıkardıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Mümtaz şahsiyetleri iyi tanımak gerek"

İnanç, Türk edebiyatına yön veren önemli şair ve düşünürlerden alıntı yaparak, öz medeniyetimize yön veren şahsiyetlerin örnek hayatlarından bahsetti. Develi, şair İnanç'ı anlatırken daha önce katıldığı konferanslarda sayısı azımsanamayacak bir hayran kitlesine sahip olduğunun altını çizdi. Türkçe'yi, Türkçe'ye tercüme etmenin üzücü bir şey olduğuna vurgu yapan İnanç, bu durumun gelecek için düşündürücü bir sorun olduğunu dile getirdi, vatandaşların kendi tarihlerini, kendi edebiyatlarını, tarihe nam salmış kendi medeniyet değerleri ve bu medeniyetin mimarı olan mümtaz şahsiyetleri daha iyi tanımaları gerektiğini söyledi.

Söyleşinin devamında Hayati İnanç'ın bu sitemine dönük Develi'nin, "Mısralar ve dizelerde büyük bir anlam karmaşası yaşasa da gençlerin size olan bu ilgisi çok önemli" çıkarımını yaptı, İnanç ise bu yorum için şu ifadelere yer verdi:

"Yazılanlar her ne kadar tam olarak anlaşılmasa bile anlatılan güzeli tariftir, cennetten bir esintidir. Hz. Adem, Cennetli'dir, dolayısıyla senin anavatanın orasıdır. İnsan vatandan gelen esintiyi hisseder, kokusunu alır, kalbi titrer."

Dünyanın tabiatında var olan 7 rengin bile insanda oluşturduğu tezahür edilemeyecek huzurun varlığına dikkati çekerek Allah'ın övdüğü cenneti anlatan İnanç, "Dünyaya baktığımızda bahar mevsimi geldiğinde etrafımızda muazzam renkler, bilinen 7 renk, 8'incisi yok, onu şair arıyor. Ama bu 7 rengin cilvelerine hayran oluyoruz. Aklımız başımızdan gidiyor" ifadelerini kullandı.

Sohbetin son bölümünde ise divan şairlerinin şiirlerinde beyitler okuyan İnanç, şiirlerdeki üsluba, kelimelerdeki nezaket, incelik ve manaya işaret ederek, yeni neslin bunlarla bağının kuvvetlenmesi için dur durak bilmeden çalışmamız gerektiğini vurguladı.

"Bizim mutfağımız aynı zamanda savaş mutfağıdır"

Develi, Gaziantep mutfağını anlatırken tarihte yaşanan önemli savaşlardan da yola çıkılması gerektiğini belirterek, "Bizim yemek kültürümüz savaş mutfağına işaret ediyor. Askerin heybesine ne koyarız diye düşünülerek yemeklerimiz gelişmiş. Çanakkale'de keza, bulgur aşlarına. Bulgurun pişmesiyle askerin karnının tok kalma süresi düşünülmüş. O nedenle Gaziantep Mutfağını anlatırken bu cepheden de değerlendirmelerde bulunmalıyız" ifadelerini kullanırken konuşmasının sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Medeniyet Söyleşileri gibi anlamlı bir seriyi gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Programın bitimine doğru yüzlerce katılımcının yer aldığı alanda soru-cevap kısmına geçildi. - GAZİANTEP

Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu
Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu
Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu
Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu
Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu
Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu
Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Bekir Develi, Gaziantep, Develi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayati İnanç ve Bekir Develi 'Medeniyet Söyleşileri'nde buluştu - Son Dakika


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