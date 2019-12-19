Hayati İnanç Yunusemre Belediyesine övgüler yağdırdı - Son Dakika

Bir dizi ziyaretler için Manisa'ya gelen Avukat-Yazar Hayati İnanç, Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Parkı'nı ziyaret etti. Projenin gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini belirten İnanç, "Manisa'nın tarihi geçmişine uygun, geçmişte üstlendiği vazifeler ile uyumlu bir yapı. Fikri alt yapısı çok sağlam bir mekan ihdas edilmiş. Büyük heyecanla ve şevkle gördüm" dedi.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bir dizi ziyaretler için Manisa'ya gelen Avukat - Yazar Hayati İnanç'ı Yunus Emre Kültür Parkında ağırladı. İnanç ve beraberindeki heyete Başkan Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler eşlik etti.



İlk olarak Yunusemre Mesir Tabiat Parkı'nda kahvaltı programı gerçekleştiren heyet daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı'nı gezdi. Kültür Parkı içerisinde yer alan İrfan Meclisi'nde toplanan İnanç ve beraberindeki heyet burada sohbet etti. İnanç, İrfan Meclisi'nde yaptığı konuşmada tarihsel yapıdan, toplum ahlakından kesitler anlatarak, muhteşem yorumuyla güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Hayati İnanç, daha sonra Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde Melek Çerçi, Tezhip Hocası Zuhal Dindar, ustalar ve kursiyerler tarafından gerçekleştirilen birbirinden güzel eserleri inceleyerek kursiyerler ile sohbet etti. İnanç, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Yunus Emre Kültür Parkı'na hayran kaldığını belirterek, "Mekan önemli. İnsan zaman ve mekan kıskacında. Modern çağda mekanlarımız soğuk, insanı hiçe sayıyor. Zamanı da öyle tasarruf ediyoruz. Yani hayatı zayi ediyoruz. İşte bu kıskaçtan kurtulmuş ne yaptığını bilen çok güzel bir yönetimin şefkatiyle gerçekleşmiş bir proje. Çok iyi bir noktaya da gelmiş. Cenab-ı Hak maksadına uygun bir biçimde içini doldurmayı da nasip etsin. İçeriye adım atar atmaz fark ettiğiniz bir hava var. Yahya Kemal merhumun en büyük öksüzlük, köksüzlüktür dediğini hatırlıyorum. Kökü hatırlamak böyle bir şey işte. Olursa böyle olur" dedi.



"Mekan mekandan ibaret değildir"



İnanç açıklamasının devamında, "Hem yönetim hem sermaye anlamında emeği geçen herkesi candan tebrik ediyorum. Burada bize de vazife düşeceğinden bahis açıldı. İnşallah Allah öyle bir fırsat verirse bende kaçırmam. İstanbul Fatihi Şehzade Mehmet'in yetiştiği yer burası. Eşyanın bir ruhu var. Uhud bir dağdır. O bizi sever biz onu severiz. O bize öğretiyor ki; Mekan mekandan ibaret değildir. Taş taştan ibaret değil. Onunda sizinle bir irtibatı var. Bir muhabbeti var. Vatan sevgisi imandandır. Yaşadığınız yer size, siz ona tesir ediyorsunuz. Bu fikrin ışığı altında yapılmış ne yapılmışsa. ve yapılmakta görülüyor. Gelecek nesillere ne bırakılıyorsa Cemil Meriç dememiş miydi? Yıldızları koparmış fırtına batan bir gemidesin, senden ne kalacak yarına kıyılardan imdat isteyen, sesin. İşte bu faaliyetler kıyılardan imdat isteyen çığlığın yansımasıdır. İşte geldik gidiyoruz. Sözlerimizi izleyecek olanlar. Bundan belki uzun zaman sonra da olabilir. Onlardan dua istiyoruz. İlgililere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Avukat - Yazar Hayati İnanç'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Değerli Avukat - Yazar Hayati İnanç'ı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendisinin değerli düşünceleri bizleri çok mutlu etti. Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe olduğu, içerisinde Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi, Anadolu Kadın Kıyafetleri Müzesi, İrfan Meclisi, Misafirhane, kafeterya, çocuk oyun parkı, spor alanları ve seyir terasları bulunan Yunus Emre Kültür Parkımızın büyük bir kısmı bitti. Değerli konuklarımızı, sendikalarımızı, derneklerimizi, sivil toplum örgütü temsilcilerimizi burada ağırlamaya başladık. Vatandaşlarımıza güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA