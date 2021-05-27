Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1) - Son Dakika

Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1)

27.05.2021 14:51

Eşi yaklaşık otuz yıl İsrail hapishanelerinde kalan, oğlu İsrail askerleri tarafından öldürülen, Ümmü Asif olarak bilinen Suheyr el-Bergusi, torunlarına vatan sevgisi aşılamaya devam ediyor.

Eşi yaklaşık otuz yıl İsrail hapishanelerinde kalan, oğlu İsrail askerleri tarafından öldürülen, Ümmü Asif olarak bilinen Suheyr el-Bergusi, torunlarına vatan sevgisi aşılamaya devam ediyor.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Kuber beldesinde yaşayan ve çevresince Ümmü Asıf olarak tanınan 57 yaşındaki Filistinli kadın, İsrail işgaline karşı mücadele dolu bir yaşam hikayesine sahip. İşgal güçlerinin kaç kez evine baskın yaptığının sayısını bilmiyor.

Oğulları Asım ve Salih'in Ramallah yakınlarında bir grup Yahudi yerleşimciye ateş açtığı gerekçesiyle 2018'de gözaltına alınmış.

İsrail askerleri Aralık 2018'de oğlu Salih'i öldürmüş. 2019'da oğlu Asım tutuklanarak, 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış. İki oğlunun evleri İsrail güçleri tarafından yıkılmış.

AA muhabirine konuşan Ümmü Asif, bu yıl Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği, Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden olan eşi Ömer el-Bergusi'nin İsrail tarafından birçok kez tutuklandığını ve hayatının yaklaşık otuz yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiğini ifade etti.

Toplamda eşiyle sadece 12 yıl birlikte yaşayabildiğini, eşinin hayatının geri kalanını İsrail zindanlarında geçirdiğini söyleyen Ümmü Asif, "Ömer ile evlendiğimde bana işgale karşı direnişin içerisinde olduğunu ve hayatının tutuklanmadan şehadete kadar sürprizlerle dolu olduğunu söyledi. Hayatımız boyunca birbirimize destek olacağımıza söz verdik." dedi.

Eşinin küçüklere ve yaşlılara yardım eden, insanların sorunlarını çözen, mevkileri reddeden ve işgale karşı direnişe bağlı olduğunu vurgulayan Ümmü Asif, "Hastalığı sırasında bile bir mücahit gibi yaşadı." değerlendirmesini yaptı.

"Taşları yıkıyorlar ama kararlılığımızı yok edemeyecekler"

Üçü kız yedi çocuk yetiştiren, yaşadığı tüm zorluklara rağmen evlatlarına, toprak, direniş ve Gazze sevgisini aşılayan Ümmü Asif, "Ömer'in yokluğunda zor zamanlar geçirdik. Birçok şeyi onsuz yaşadık ancak bu yıllarda da umut etmeye devam ettik. Allah bize sabır verdi." ifadelerini kullandı.

Ümmü Asif, eşinin adını taşıyan torunu Ömer'i (17), göstererek, "Allah'a hamd olsun ki; hepsi vatan sevgisiyle yetiştirildi." dedi.

İsrail askerleri tarafından bir oğlunun öldürüldüğünü, diğerinin tutuklandığını söyleyen Ümmü Asif, İsrail'in bunun ardından söz konusu iki oğlunun da evini yıktığını belirterek,"Bundan etkilenmedik. Para tazmin edilir. Onlar için feda olsun. Taşları yıkıyorlar ama kararlılığımızı yok edemeyecekler." şeklinde konuştu.

"Seçim yapabilseydim oğlumun şehadetini seçerdim"

Hayatı boyunca birçok kez İsrail soruşturmalarına tabi tutulduğunu söyleyen Ümmü Asif, oğlu Salih'in evlerine baskın düzenleyen İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından soruşturmada bir subay ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Subay bana 'Oğlunu öldürdük' dedi. Ben de ona 'Siz sadece onun ölüm sebebisiniz. Ömrü nihayete ermişti ve Allah'ın izniyle şehit olarak can verdi. Eğer onun tutuklanması ile şehit olması arasında bir seçim yapmamı isteseydiniz şehadetini seçerdim' diye cevap verdim. Subay deliye döndü ve bana 'Oğlunun ölümünü mü temenni ediyorsun?' dedi. Ona 'oğlumun ölümünü değil, şehadetini temenni ederdim. Oğlum da bunu isterdi ve nail oldu.' dedim."

Soruşturmalarda sözlerinin subayları sık sık kızdırdığını ancak kendisinin hiçbir korku hissetmediğini ifade eden Ümmü Asıf, "Allah'a şükürler olsun kalbimde korku ve dehşet hissetmedim. Hatta çoğu kez ev baskınları sırasında İsrail askerlerinin gözünde korku hissettim." dedi.

Şu anda oğlu Salih'in eşiyle Kuber beldesindeki evinde yaşayan Ümmü Asif, "Ailemin bana sunduklarından pişman değilim. Keşke Asım ve Salih gibi on çocuğum olsaydı. Bütün kadın ve erkekler evinde otursa Filistin diye bir şey kalmazdı. Toprağın, namusun ve kutsalların savunulması ve onlar için direnmek milli ve dini bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Hayatını İsrail hapishaneleri arasında eşi Ömer, oğlu Asım ve 30 yıldır tutuklu bulunan kardeşi Fahri Bergusi'yi ziyaret ederek geçtiğini aktaran Ümmü Asif, "şehit ya da tutuklu veren kadınların, Allah tarafından seçildiğini ve üzülmemeleri gerektiğini" söyledi.

Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1)
Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1)
Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1)
Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1)
Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1)

İsrail, Subay, Mevla, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'e Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor         
15:23
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatı İsrail işgaline karşı mücadeleyle geçen Ümmü Asif, torunlarına da vatan sevgisi aşılıyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement