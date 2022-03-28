HAYATI KABUSA DÖNEN SURİYELİ CEYLAN: ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM - Son Dakika
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HAYATI KABUSA DÖNEN SURİYELİ CEYLAN: ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM

28.03.2022 11:15

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, Adana'ya yerleşen iki çocuk annesi Ceylan Demir, (30) eşi Ali T. (31) evi terk edince 2020'de kentte oto tamirciliği yapan M.S. (28) ile yaşamaya başladı.

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, Adana'ya yerleşen iki çocuk annesi Ceylan Demir, (30) eşi Ali T. (31) evi terk edince 2020'de kentte oto tamirciliği yapan M.S. (28) ile yaşamaya başladı. M.S'nin bıçaklı saldırısına, babası ve ağabeyinin şiddetine maruz kaldığını belirterek şikayette bulunan Demir, "M.S., bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Şikayetimi çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Suriyeli Ceylan Demir, eşi Ali T. ile 2011'de ülkesinde çıkan iç savaştan kaçarak Adana'ya geldi. Çiftin burada iki çocuğu oldu. İddiaya göre, 2019'da Ali T.?nin Suriye'deki bazı akrabaları Adana'ya geldi. Ali T.,akrabalarıyla Almanya'ya gitmeye karar verdi. Eşi Ceylan Demir'e Almanya'ya gittikten sonra onu ve çocukları da yanına alacağını söyleyen Ali T., daha sonra ailesini bir daha aramadı. Adana'da kalan ve maddi zorluk yaşayan Ceylan Demir, 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu yurda yerleştirmek zorunda kaldı.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETE UĞRADI

Ali T.?den bir daha haber alamayan Demir, 2020'de kentte oto tamirciliği yapan M.S. ile tanıştı. İkili gönül ilişkisi kurdu. Birlikte yaşamaya başlayan çift, Demir'in çocuklarını da yurttan geri aldı. Demir, birlikteliklerinin 3'üncü ayında M.S., babası ve ağabeyi hakkında kendisine şiddet uyguladıkları ve şantaja uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Konuyla ilgili açılan dava devam ederken iddiaya göre, geçen günlerde M.S., kadının çocuklarıyla yaşadığı eve giderek şikayetini geri çekmesi için tehditlerde bulundu. Ardından Demir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan M.S., evden ayrıldı. Yaralanan Demir, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra M.S. hakkında tekrar şikayetçi oldu.

'ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMLA ŞANTAJ YAPTI'

İki senedir M.S. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Demir, yaşadıklarını anlattı. İlk eşinin terk etmesinden sonra M.S.?ye güvendiğini fakat hayatının karardığını öne süren Demir, 'Beni her türlü pisliğe bulaştırdılar. Babası ve ağabeyiyle eve kadın getirip alem yapıyorlardı. Bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Çocuklarımın gözü önünde defalarca tecavüze uğradım. Çıplak fotoğraflarımı çekmiş. Onlarla şantaj yapıyordu. 20 bin lira paramı alıp geri vermedi. 'Seninle evleneceğim, ev alacağım' diye kandırdı. Onun, babasının ve ağabeyinin hakkında şikayetçi oldum. O günden beri baskı yapmaya devam ediyor? dedi.

EVİ BASIP BIÇAKLA YARALADI

M.S.?nin geçen günlerde evini bastığını ve şikayetini geri çekmesi için ölümle tehdit ettiği iddia eden Demir, gözyaşları içinde, 'Bir anda eve gelip üzerime atladı. Bıçakla bacaklarımı yaraladı. Şikayetimi geri çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Ailem yanımda değil. Destek veren yok. İki senemi mahvettiler. Kimse ne yaşadığımı anlamıyor. Çok acı çekiyorum. Lütfen bana yardım edin' diye konuştu.

HAYATI KABUSA DÖNEN SURİYELİ CEYLAN: ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM
HAYATI KABUSA DÖNEN SURİYELİ CEYLAN: ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM
HAYATI KABUSA DÖNEN SURİYELİ CEYLAN: ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYATI KABUSA DÖNEN SURİYELİ CEYLAN: ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM - Son Dakika


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