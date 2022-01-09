Üye Girişi
Hayatı kolaylaştıracak e-imza uygulaması pazartesi günü 50 ilde başlıyor - Son Dakika

Hayatı kolaylaştıracak e-imza uygulaması pazartesi günü 50 ilde başlıyor

09.01.2022 17:25

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin 2'nci adımını oluşturan TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi yarın 50 ilde başlıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

NÜFUSMATİKLER ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri yarından itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

İŞLEM YAPILACAK 50 İL

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

UYGULAMA HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek. e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak. Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza; kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlıyor. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşuyor.

E-İMZA'NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

  • Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek
  • Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak
  • İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.

E-İMZA'NIN UYGULAMA ALANLARI

Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendiriliyor. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kamusal Alandaki Uygulamalar

  • Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
  • Kurumlar arası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
  • Sosyal güvenlik uygulamaları
  • Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)
  • Vergi ödemeleri
  • Elektronik oy verme işlemleri

Ticari Alandaki Uygulamalar

  • İnternet bankacılığı
  • Sigortacılık işlemleri
  • Kağıtsız ofisler
  • e-Sözleşmeler
  • e-Sipariş

E-İMZA NEDEN GEREKLİ?

Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması bazı taleplerin ve güven sorununun ortaya çıkmasına sebep oluyor. İşte bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkâr edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulaması ortaya çıktı. Elektronik imzanın bu dört temel özelliğiyle birlikte, elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülmekte olan e-dönüşüm projelerinin elektronik ortamda güvenli işlemleri yapabilme imkânları genişletilmiş ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Kurumumuz tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle desteklenerek bu ortamlarda yapılan iş ve işlemlerin hukuki boyutta da geçerliliği sağlandı. Elektronik İmza Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile elektronik imzanın elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı ve kesin delil olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Kısacası elektronik imza elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik sağlaması açısından önemli. Bu nedenle de elektronik ortamda hukuksal geçerlilik kazandırılmak istenen her işlemde elektronik ya da mobil imzanın kullanılması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Eylül, Adana, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayatı kolaylaştıracak e-imza uygulaması pazartesi günü 50 ilde başlıyor - Son Dakika


AK Partili Kurtulmuş: Kimseyi hayat pahalılığının altında ezdirmeyeceğiz AK Partili Kurtulmuş: Kimseyi hayat pahalılığının altında ezdirmeyeceğiz         
00:36
ABD'de 19 katlı binada yangın çıktı! 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 katlı binada yangın çıktı! 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti         
00:33
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31

Son Dakika Haberleri
00:39 Esenyurt'ta mülteciler ile mahalle halkı arasındaki gerilim! İçişleri Bakanlığı: Sorumlular gözaltına alındı
00:33 TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışınca hayatından oldu
00:33 ABD'de 19 katlı binada yangın çıktı! 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
00:32 Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı
00:32 Yok böyle keyfilik! 21 yaşındaki genci, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek vurdu
00:31 İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar
00:30 Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!
00:30 Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar
00:29 Bakan Varank, Ali Babacan'ın TOGG eleştirisine yanıt: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
21:42 Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Birbirlerine girdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 00:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Hayatı kolaylaştıracak e-imza uygulaması pazartesi günü 50 ilde başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement