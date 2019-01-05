Hayati Önem Arz Eden İlaçlarda Ciddi Sıkıntı Yaşanabilir'

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Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti

Komşusu Yerine Yanlışlıkla Kendisinin Evine Gelen Alacaklılarla Tartışan Adam, Bir Kişiyi Öldürdü İki Kişiyi de Yaraladı