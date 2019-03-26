Son Dakika Haberleri: Hayatı Pahasına Eşyaları Böyle Taşıdı

Hayatı Pahasına Eşyaları Böyle Taşıdı

1 saat önce

Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir gencin, 4 katlı apartmana monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıması görünleri şaşırttıADANA - Adana'da bir apartmanın 4.

Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir gencin, 4 katlı apartmana monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıması görünleri şaşırttı

ADANA - Adana'da bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakan gencin videosu sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği ve Adana'da çekildiği söylenen videoda bir genç, bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor.
Hayatını hiçe sayan gencin görüntülerde bir ara koliye çarptığı ve düşmekten kıl payı kurtulduğu da görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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