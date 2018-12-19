Hayatı Sorgulatan 43 Tasarım Hatası
3 saat önce
Hayat zaten ziyadesiyle karmaşık, bazı tasarım hataları var ki iyice karmaşık hale getirip hayatı sorgulatabilir sizlere. Ben de serimiz için yeni bir bölüm derledim, umarım hoşunuza gider.
Hayat zaten ziyadesiyle karmaşık, bazı tasarım hataları var ki iyice karmaşık hale getirip hayatı sorgulatabilir sizlere. Ben de serimiz için yeni bir bölüm derledim, umarım hoşunuza gider.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:46 Kaynak: Youtube
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü