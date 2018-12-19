Son Dakika Haberleri: Hayatı Sorgulatan 43 Tasarım Hatası

Hayatı Sorgulatan 43 Tasarım Hatası

3 saat önce

Hayat zaten ziyadesiyle karmaşık, bazı tasarım hataları var ki iyice karmaşık hale getirip hayatı sorgulatabilir sizlere. Ben de serimiz için yeni bir bölüm derledim, umarım hoşunuza gider.

Hayat zaten ziyadesiyle karmaşık, bazı tasarım hataları var ki iyice karmaşık hale getirip hayatı sorgulatabilir sizlere. Ben de serimiz için yeni bir bölüm derledim, umarım hoşunuza gider.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:46 Kaynak: Youtube

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