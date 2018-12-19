Hayatı Sorgulatan 43 Tasarım Hatası

Hayat zaten ziyadesiyle karmaşık, bazı tasarım hataları var ki iyice karmaşık hale getirip hayatı sorgulatabilir sizlere. Ben de serimiz için yeni bir bölüm derledim, umarım hoşunuza gider.

Hayat zaten ziyadesiyle karmaşık, bazı tasarım hataları var ki iyice karmaşık hale getirip hayatı sorgulatabilir sizlere. Ben de serimiz için yeni bir bölüm derledim, umarım hoşunuza gider.

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