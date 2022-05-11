HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK - Son Dakika
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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK

11.05.2022 15:24

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde evde doğan ve omuriliğin gelişmemesi nedeniyle bel kısmı açık olduğu için hayati tehlikesi bulunan bebek, polis helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye getirildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde evde doğan ve omuriliğin gelişmemesi nedeniyle bel kısmı açık olduğu için hayati tehlikesi bulunan bebek, polis helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye getirildi.

Bahçesaray ilçesinde evde gerçekleşen doğumda dünyaya gelen kız bebeğin Spina Bifida hastalığı (Omuriliğin gelişmemesi kaynaklı bebeğin sırt kısmının açık kalması) nedeniyle hayati tehlikesinin bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Van'a sevki yapılması gereken bebek için hastane yetkilileri Van İl Sağlık Müdürlüğü'nden helikopter desteğinde bulundu.

Bebek için İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde Sikorsky S70 tipi helikopter görevlendirildi. Bebek, sağlık görevlileriyle beraber polis helikopterinde Van'a sevk edildi. Bebek daha sonra burada bekleyen ambulansla hastaneye götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN BEBEĞE POLİS HELİKOPTERİYLE SEVK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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