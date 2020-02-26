Hayati tehlikesi sürüyor... Sevenleri Muhterem Nur'dan iyi haber bekliyor

18 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Muhterem Nur'un (87) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.



Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Ancak doktorları, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi. Yeşilçam'ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın da Muhterem Nur'u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.