Son Dakika Haberleri: Hayatı yaşayarak öğreniyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Hayatı yaşayarak öğreniyorlar

1 saat önce

Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri "Organik yaşam okulda başlar" sloganıyla, hayatı yaşayarak öğreniyorlar.

Hayatı yaşayarak öğreniyorlar, System.String[]

Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri "Organik yaşam okulda başlar" sloganıyla, hayatı yaşayarak öğreniyorlar.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, toplumların organik yaşamdan oldukça uzaklaştığını, neredeyse tüm ihtiyaçlarını hazır gıdalardan karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ev yapımı organik ürünlerin insan sağlığı açısından çok daha yararlı olduğunu vurgulayan Ekinci, gelecek nesillere bu bilincin aşılanması gerektiğini belirtti.


Bu bilinci yerleştirme noktasında ilk basamağın çocukluk çağları olduğunu aktaran Ekinci, "İlçemiz Agahefendi İlkokulu 3-D sınıfı öğretmeni Hülya Bayram, öğrencileri ve velileriyle birlikte kış hazırlıkları kapsamında turşu kurdu. Salatalık, biber, domates, sarımsak, sirke, tuz gibi turşu malzemelerini getiren öğrenciler, hem turşu kurmayı öğrendi hem de eğlenceli zaman geçirerek organik beslenmenin hiç de zor olmadığını öğrendiler. Öğrencilerimiz bu sayede ev yapımı ürünlerin daha sağlıklı olduğu bilincine varmış oldu." dedi.

Hüseyin Ekinci, Ekinci, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı
Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:21:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayatı yaşayarak öğreniyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]