Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri "Organik yaşam okulda başlar" sloganıyla, hayatı yaşayarak öğreniyorlar.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, toplumların organik yaşamdan oldukça uzaklaştığını, neredeyse tüm ihtiyaçlarını hazır gıdalardan karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ev yapımı organik ürünlerin insan sağlığı açısından çok daha yararlı olduğunu vurgulayan Ekinci, gelecek nesillere bu bilincin aşılanması gerektiğini belirtti.



Bu bilinci yerleştirme noktasında ilk basamağın çocukluk çağları olduğunu aktaran Ekinci, "İlçemiz Agahefendi İlkokulu 3-D sınıfı öğretmeni Hülya Bayram, öğrencileri ve velileriyle birlikte kış hazırlıkları kapsamında turşu kurdu. Salatalık, biber, domates, sarımsak, sirke, tuz gibi turşu malzemelerini getiren öğrenciler, hem turşu kurmayı öğrendi hem de eğlenceli zaman geçirerek organik beslenmenin hiç de zor olmadığını öğrendiler. Öğrencilerimiz bu sayede ev yapımı ürünlerin daha sağlıklı olduğu bilincine varmış oldu." dedi.