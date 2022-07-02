Hayati Yazıcı: "(Çay Kanunu Teklifi) 1 Ekim'de Tarım Komisyonu'nda ilk görüşülecek teklif bu olacak" - Son Dakika
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Hayati Yazıcı: "(Çay Kanunu Teklifi) 1 Ekim'de Tarım Komisyonu'nda ilk görüşülecek teklif bu olacak"

02.07.2022 10:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Çay Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Çay Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayati Yazıcı: '(Çay Kanunu Teklifi) 1 Ekim'de Tarım Komisyonu'nda ilk görüşülecek teklif bu olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayati Yazıcı: "(Çay Kanunu Teklifi) 1 Ekim'de Tarım Komisyonu'nda ilk görüşülecek teklif bu olacak" - Son Dakika
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