Hayati Yazıcı: "Ülkemizin dirliği, güvenliği, kardeşliği en büyük zenginliği"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, " Ülkemizin dirliği, güvenliği, kardeşliği en büyük zenginliği, her şeyin üstünde tartışılmayacak değerlerdir. Sosyal hayatta bakışlarımız ne denli farklı olursa olsun bayram bizleri bütünleştiren günlerdir." dedi.

Bayram Namazını Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar Köyünde kendi yaptırdığı Gümüşpınar Mahallesi Camisinde kılan Yazıcı, akraba ve komşuları ile bayramlaştı.

Yazıcı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramların küskünlükleri ortadan kaldırmak, kardeşlik ve birlik için önemli günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın yakınlaşma ve dayanışmayı artırdığını ifade eden Yazıcı, dinin gereğince yardımlaşmanın somut örneğinin yerine getirildiğine işaret etti.

Türkiye'nin önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Biz burada bayramı eda ettik, ama bizim askerlerimiz Pençe-2 harekatını, terör örgütlerine karşı yurt dışında yurt içinde çok titiz bir şekilde hassasiyetle sürdürüyorlar. Hudutlarımızı bekleyen askerlerimizin, özellikle onların anneleri, babalarının bayramını kutluyorum. Tüm milletimizin, İslam aleminin bayramı huzur, esenlik içinde olsun. Ülkemizin dirliği, güvenliği, kardeşliği en büyük zenginliği, her şeyin üstünde tartışılmayacak değerlerdir. Sosyal hayatta bakışlarımız ne denli farklı olursa olsun bayram bizleri bütünleştiren günlerdir. İnşallah her günümüz bayramlar gibi olur."

