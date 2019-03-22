Son Dakika Haberleri: Hayati Yazıcı ve Fatih Belediye Başkan Adayı Turan Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Hayati Yazıcı ve Fatih Belediye Başkan Adayı Turan Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, cuma namazı sonrası esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Hayati Yazıcı ve Fatih Belediye Başkan Adayı Turan Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, cuma namazı sonrası esnaf ziyaretlerinde bulundu.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti. Cuma namazını Sümbül Efendi Cami'de kılan ikili ardından bir takım ziyaretlerde bulundu. Sümbül Efendi Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Korkmaz ve Kocamustafapaşa Mahallesi Muhtarı Adem Akdemir'i ziyaret Turan ve Yazıcı, daha sonrasında Kocamustafapaşa Parkı'ndaki vatandaşlarla ayak üstü sohbette bulundu. Vatandaşların dertlerini dinleyen Turan ve Yazıcı ardından Köprülü Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Turan, kolu alçıya alınmış bir kuyumcunun da alçısını imzaladı. Çarşıdan ayrılan ikili daha sonrasında Kocamustafapaşa'da bulunan AK Parti seçim çadırını ziyaret edip, hatıra fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:59 Kaynak: İHA

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