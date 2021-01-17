Hayatım boyunca çirkinim diye çok üzüldüm

Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür Meryem Çetin'i. Çetin, yüz estetiği ve yeni dişleriyle Ebru Akel'in Show TV'deki 'Kendine İyi Bak' programına katıldıktan sonra popüler oldu. Biz de kendisini bulup "Ne oldu size böyle Meryem Hanım!" diye bir soralım dedik. İlginç bir hayat hikayesi çıktı karşımıza. Çin'den Türkiye'ye, oradan hapishaneye uzanan bir hikaye…

Böyle bir dönüşüm yaşamaya nasıl karar verdiniz?

Ben çok güzel bir annenin çocuğuyum. Annemin kökenleri Polonya-Rus karışımı. Çin'de doğmuş. Sonra dedem Alman tabiyetine geçmiş. Babam da Moğolistanlı, çok yakışıklı bir adam. Cengizhan Hanedanı'ndan geliyor. Çin'de tanışıp, aşık olup evlenmişler. Bana sekiz aylık hamileyken Türkiye'ye yerleşmişler. "Annen çok güzel, sen niye ona benzemedin" sözleriyle büyüdüm. Tabii ki bir kız çocuğu için travmatik bir şey bu. Babam da sürekli "Sen küçükken çok tatlıydın, sonra sana ne oldu" derdi. Hayatım boyunca hep üzüldüm çirkinim diye.

Çetin'in hayatı boyunca karşılaştırıldığı 'güzelliği dillere destan' annesinin gençliği.

Geçen sene ne oldu peki?

15 sene önce eşim öldü. Geçen sene aynada baktım kendime, "Vaay be" dedim, "Hey gidi yıllar". Elime küçük bir para geçecekti, belki estetik yaptırırım diyordum ama hiç bilmiyordum fiyatları. Dişlerimi de yaptırmam lazımdı. Yakın arkadaşım bir televizyonda çalışıyordu. Onu aradım; "Orada bir estetik doktoru ve dişçi var. Onları tanıyor musun?" diye sordum. İmplant uzmanı diş hekimi İlker Arslan ve estetik cerrah Doç. Dr. Hayati Akbaş. Başkalarında inanılmaz değişimler yarattıklarını görüyordum. Demişler ki fotoğrafını göndersin, bakalım. Sonra her şey hızla gelişti, Ebru Akel'in değişim programına katıldım.

Anne-baba evinden çıktıktan sonra nasıl bir hayat yaşadınız, nasıl bir aile kurdunuz?

Yedi sene hosteslik yaptım. Kızımı doğurdum. Sonra eşimin işi sebebiyle Suudi Arabistan'a gittik. Oğlumu orada doğurdum. Oğlum 37, kızım 41 yaşında. Zor bir evlilik seyrettiler. Eşim çok özel bir adamdı ama öfke kontrolü yoktu.

O sizi beğenir miydi peki?

Tabii. "Hiç de çirkin değilsin, çok güzelsin" derdi bana. Ama fayda etmiyordu. Güzel günlerimiz de oldu ama çok kavga vardı. Sonra bir de hapiste yattım ben, 1.5 sene. Bunlar da insanı iyice çökertiyor tabii.

Neden?

Trafik kazası. Ben kullanıyordum. Diğer arabada üç kişi ölünce hapis yattım. Dört sene önce çıktım.

Ne yaşadınız orada?

İlk girdiğimde herkes benden korktu. Beni ajan sandılar. Sonra yavaş yavaş yanaştılar yanıma. Anlattım neden oraya düştüğümü. Bir süre sonra güvendiler. Yaşlı olduğum için çok saygı duyarlardı bana. Tabii bu arada o kazada ben ağır yaralandım. Ameliyatlar geçirdim. Bir kolum hala sakat.

Ben bunu başkası için yapmadım ki, kendim için yaptım

Nasıl hissediyorsunuz?

Son iki aydır ameliyatın çok başarılı olduğunu tam anlamıyla fark ediyorum ve bu bana yaşama sevinci verdi. Normalde neşeli bir insanım ama hayat dertleri beni çok aşağı çekmişti. Çok yaşlanmıştım.

Şimdi kendinizi güzel bir kadın gibi mi hissediyorsunuz?

Güzel bir kadın gibi hissetmiyorum ama daha çekici, daha hoş, daha havalı hissediyorum. Eskiden aynaya bakınca üzülüyordum, şimdi "Selam" deyip geçiyorum…

Aşk hayatınız nasıl?

Yıllardır yok.

Şimdiki halinizle "Artık olsun" diyor musunuz?

Bakıyorum sağa sola. Beğendiğim biriyle karşılaşmadım, öyle bir arayışım da yok. Geçen sene biriyle tanıştık. "Çok beğendim sizi, arkadaşlık edelim" dedi. Bir ay dayanabildim.

Peki bugün biri hoşlansa?

Hayat arkadaşlığı anlamında evet, yaşıtım biriyle olmayı çok isterim. Ama yok işte...

Bu kadar güzelleştiniz, ne olacak?

Ben bunu başkası için yapmadım ki, kendim için yaptım.

Tavsiye eder misiniz?

Tabii. Artık ömür uzadı. İnsanlar 90 yaşına kadar yaşıyor. Hayatı seven insanlar kesinlikle yaptırsın.

Meryem Çetin'in estetik ameliyat olmadan önceki hali...

"Anneee, fıstık gibi olmuşsun!"

Ameliyat süreciniz nasıldı?

Önce Samsun'a, kliniğe gittik. Testler yapıldı. Sonra ameliyata girdim… Hayatım boyunca top kafalı biriydim. Çok da üzülürdüm. Doktor öyle bir değiştirmiş ki suratımı, o top gitti resmen.

Ameliyat zor muydu?

Değildi. 10 gün sonra dikişlerim alındı ve İstanbul'a geldim. İşte bu noktada arkadaşlar çok önemliydi. Bana hep "Çok iyisin, harika olacaksın" dediler. Şimdi sohbet ediyoruz, "Ah Meryem, ameliyat sonrasında ne kötü görünüyordun, dudağının üstü bir yerde, altı bir yerdeydi. ya böyle kalırsan diye çok korkmuştuk" diyorlar.

Nasıl geri dönüşler aldınız?

Çok güzel. Oğluma söylememiştim. Görüntülü aramalarını bir süre geçiştirdim, uygun değilim, çekmiyor vs. diyerek. Sonunda bir gün aradı ve açtım. Beni görünce şok geçirdi. "Anneeee, ne yaptın seen, fıstık gibi olmuşsun" dedi. Kızım boynuma sarıldı.