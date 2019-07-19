Son Dakika Haberleri: "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesi
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"Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesi

1 saat önce

Antalya Valiliğince uygulanan "Hayata kaskım yok, kastım var" projesi kapsamında helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Antalya Valiliğince uygulanan "Hayata kaskım yok, kastım var" projesi kapsamında helikopterle trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, "Hayata kaskım yok, kastım var" projesi kapsamında Korkuteli, Elmalı ve Finike ilçelerindeki denetim noktalarını havadan inceledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopterden denetim yapan ekiplerce, 187 araç kontrol edildi, 18 kasksız motosiklet sürücüsüne de ceza kesildi.
Denetimlerde çeşitli kural ihlali yapan 21 otomobil sürücüsüne de toplamda 11 bin 208 lira ceza verildi. Otomobillerden 7'si ise trafikten men edildi.
"Hayatıma kaskım yok, kastım var" projesi
Antalya Valililiğince uygulanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı tören ile başlatılan projeyle kask kullanmadığı için cezai işlem uygulanan sürücülerin motosikletleri parka çekilecek ve kask temin etmeden de teslim edilmeyecek.
Denetimlerin sıklaştırılıcağı proje kapsamında ayrıca sürücüler yanlarında standart kask getirmeden ehliyetle satış mağazalarında yanlarında kask olmadan motosiklet alamayacak.
Projeyle sürücü adayları nüfus müdürlüklerinde motosiklet sınıfı sürücü belgesi almaya giderken yanlarında standart kasklarıyla müracaat edecek, noterlerde devir işlemleri sırasında motosiklet alıcısının kaskı yanında olmadan işlem yapılmayacak.
Projeyle tüm motosiklet kullanıcıları standart kask kullanmaya başlaması ve meydana gelen motosiklet kazalarındaki ölüm ve ciddi yaralanmaların azalması hedefleniyor.
Hayatıma kastım yok, kaskım var projesi
Korkuteli, Jandarma, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:30 Kaynak: AA
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