Son Dakika Haberleri: Hayatımda verdiğim en ilginç konser!
Son Dakika Magazin Hayatımda verdiğim en ilginç konser!

Hayatımda verdiğim en ilginç konser!

1 saat önce

Cem Adrian, konserine başlarken "Hayatımda hiç böyle bir konser vermedim. Boğazın ortasında 900 kişi ile birlikte hem tur atıyoruz hem de şarkılarla eğleniyoruz.

Hayatımda verdiğim en ilginç konser!, System.String[]

Cem Adrian, konserine başlarken "Hayatımda hiç böyle bir konser vermedim. Boğazın ortasında 900 kişi ile birlikte hem tur atıyoruz hem de şarkılarla eğleniyoruz. Müzik olunca boğazın akıntısını bile hissetmiyor insan" dedi.


Konserin ilk dakikalarında şakalaştığı müzikseverlere "Denizin ortasında ve aynı gemideyiz. Bunu gece boyunca unutmayalım" diye takılan Adrian, slow şarkılarıyla herkese duygulu ve romantik bin gece yaşattı.

Cem Adrian, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:22 
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