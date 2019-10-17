Hayatımda verdiğim en ilginç konser!
1 saat önce
Cem Adrian, konserine başlarken "Hayatımda hiç böyle bir konser vermedim. Boğazın ortasında 900 kişi ile birlikte hem tur atıyoruz hem de şarkılarla eğleniyoruz.
Cem Adrian, konserine başlarken "Hayatımda hiç böyle bir konser vermedim. Boğazın ortasında 900 kişi ile birlikte hem tur atıyoruz hem de şarkılarla eğleniyoruz. Müzik olunca boğazın akıntısını bile hissetmiyor insan" dedi.
Konserin ilk dakikalarında şakalaştığı müzikseverlere "Denizin ortasında ve aynı gemideyiz. Bunu gece boyunca unutmayalım" diye takılan Adrian, slow şarkılarıyla herkese duygulu ve romantik bin gece yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:22
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