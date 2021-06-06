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"Hayatımı fotoğraf ile eşdeğer görüyorum" - Son Dakika

"Hayatımı fotoğraf ile eşdeğer görüyorum"

06.06.2021 17:15

Çektiği manzara ve drone fotoğrafları ile beğeni toplayan Aslan Özcan, "Hayatımı fotoğraf ile eşdeğer görüyorum.

Çektiği manzara ve drone fotoğrafları ile beğeni toplayan Aslan Özcan, "Hayatımı fotoğraf ile eşdeğer görüyorum. Hem sevdiğim işi yapıyorum hem de geçimimi sağlıyorum" dedi.

Manzara ve drone fotoğrafları çeken Aslan Özcan, başarısı ile alkış toplamaya devam ediyor. Fotoğrafı hayatıyla eşdeğer gördüğünü söyleyen Özcan, fotoğrafçılık kariyerine giriş hikayesini anlattı. Özcan, "İlk fotoğraf makinem polaroid bir cihazdı. 1996 yılında Almanya'da gurbetçi olan dedem yurtdışından getirip hediye etmişti. Büyük bir hayranlıkla baktığım makinem ile çekimlere başladım. Uzun yıllar polaroid makineler kullandım. Elimden düşmüyordu. Fotoğraflarım da çok beğeniliyordu. Halkla ilişkiler Bölümü'nden mezun oldum. Ancak fotoğrafa olan ilgimden dolayı bu alanda devam etmenin daha doğru olacağına karar verdim. 2010 yılında DSLR fotoğraf makinesi alarak bu yolda emin adımlarla yürümeye başladım. Aldığım ödüller de beni teşvik etti. 1996 yılından beri hayatımın her alanında fotoğraf olduğunu söyleyebilirim" dedi.

HEM SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM HEM DE GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM

Manzara fotoğrafçılığını profesyonel olarak yaptığını dile getiren Özcan, "Bunu tek işim olarak görüyorum. Hem sevdiğim işle uğraşıyorum hem de geçimimi sağlıyorum. Sabah uyandıktan sonra tüm planlarımı çekimlerim üzerine yapıyorum. Fotoğrafçılık eğitimler, bitmek bilmeyen geziler ve günlerce süren çekimler arasından sıkışan hayatımdan oldukça memnunum" diye konuştu.

Aslan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında manzara fotoğrafçılığına geçiş yapmadım. İlk andan beri hep manzara çekimlerine odaklandım. Çünkü içimde doğaya ve kültürel eserlere karşı bir tutku besliyorum. Galata'yı çekmek, Nemrut Dağı'nda sabahlamak, Hasankeyf'te duygulanmak istiyorum. Zaten yorucu tempoya da içimdeki manzara aşkı ile direniyorum."

"TAKİPÇİLERİMİN BANA DUYDUĞU GÜVEN İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUM"

Instagram, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya platformları kullanarak binlerce kişi ile fotoğraflarını paylaştığını ifade eden Aslan Özcan, "Bir fotoğrafçı için benzersiz bir kare yakalamak önemlidir. Ancak beğenilmek de bir o kadar değerlidir. Çünkü doğru yolda olduğunuzu bilirsiniz ve emin adımlarla ilerlersiniz. Bu nedenle tecrübelerimi takipçilerimle paylaşıyorum. Onların bana duyduğu güven için ekstra çalışıyorum" dedi.

"MANZARA ÇEKİMİ 'OLDU BİTTİ' ŞEKLİNDE YAPILMAZ"

Aslan Özcan, manzara çekimlerinin oldukça geniş aşamalardan geçtiğini söyleyerek genç fotoğrafçılara şu mesajı verdi:

"Manzara çekimleri oldu bitti şeklinde yapılacak bir alan değildir. Mekan seçimi ile başlayan zorluklar, seyahat çilesi ile devam eder. Çekimler meşakkatli geçerken, montaj işlemleri de gecelerinizi alır. Ben doğaya, kültüre, sokaklara olan merakım ile bunlardan etkilenmiyorum."


Hayatımı fotoğraf ile eşdeğer görüyorum
Hayatımı fotoğraf ile eşdeğer görüyorum

Halkla İlişkiler Bölümü, Gurbetçi, Almanya, Drone, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Hayatımı fotoğraf ile eşdeğer görüyorum' - Son Dakika


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