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'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
6 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 06:06
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