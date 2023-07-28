Hayatımın Neşesi: Komedi Türündeki Türk Yapımı Dizi

Hayatımın Neşesi, Goya Entertainment imzalı, ilk bölümü 7 Temmuz 4043 tarihinde yayımlanan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Hayatımın Neşesi canlı izle! TRT 1 Hayatımın Neşesi 4. bölüm canlı izle! Hayatımın Neşesi dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

HAYATIMIN NEŞESİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Hayatımın Neşesi dizisini TRT 1 televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

HAYATIMIN NEŞESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neşe'nin okul ve ev arasındaki koşuşturması, aile içinde yeni gelişmelere sebep oluyor. Neşe bir yandan hem evinin hem de okulunun sorumluluğunu üstlenirken, bir yandan da Mustafa'nın Neşe için hazırladığı sürprizleri göreceğiz. Bu sürprizler, hem izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor, hem de Neşe ve Mustafa'nın ilişkisine yeni bir boyut kazandırıyor. Öte yandan, Serdar'ın Aylin'e evlilik teklifi sonrası yaşanacaklar merakını daha da artıracak. Serdar'ın yeni bir cafe bakmaya başlaması ve bu sürecin getireceği eğlenceli anlar, bölümün önemli bir parçası olacak. Fakat sadece gençler değil, büyükler de hareketli bir sürece girecek. Rüçhan Sayar, torunu Emre sayesinde geçmişin popüler günlerine bir kez daha mı dönüyor? Neşe'nin başı, eski arkadaşı Sevda ile belaya girerken Sevda'nın Neşe'yi Mustafa'ya karşı tehdit etmesi, işleri daha da karıştıracak.

HAYATIMIN NEŞESİ OYUNCU KADROSU

Şebnem Bozoklu : Neşe : 1-

Tolga Tekin : Mustafa : 1-

Metin Coşkun : Mehmet : 1-

Uğur Demirpehlivan : Saliha : 1-

Aras Şenol : Serdar : 1-

Gizem Kala : Aylin : 1-

Ezgi Tombul : Türkan : 1-

Süreyya Güzel : Sevda : 1-

Nişan Dökmeci : Zeynep : 1-

Said Ege Yıldırım : Emre : 1-

Özlem Ünaldı Baza : Sema : 1-

Selma Güneri : Rüçhan : 1-