Hayatımız her gün güncelleniyor

Hayat her gün güncelleniyor! Peki, bu güncellemeler bizi nasıl etkiliyor? Örneğin Taksim Meydanı'ndaki trafiğin bir bölümü bir süre önce yeraltına alınmıştı. Ne hissettiniz? Beni çok zorladı. Çünkü tüm referans noktalarımı değiştirmek zorunda kaldım, kafamdaki haritayı güncelledim. ya da Mecidiyeköy'deki bariyer yığını... Her gün meydanın başka bir bölümünü kapatıyorlar. O tarafa gidecekseniz bir görme engelli olarak farklı farklı haritaları hafızanıza almak zorundasınız.

10 GÜNDE BİR SİL BAŞTAN!

Hayatımızı değiştiren diğer güncelleştirmelerse akıllı telefonlarımızda kullandığımız uygulamalarla ilgili... Facebook, Instagram, Twitter, hayatımıza yeni giren Clubhouse sürekli güncelleniyor, değişiyor. Tıpkı yollardaki değişimler gibi bizim bunlara da uyum sağlamamız gerekiyor.10 günde bir hop, sil baştan!

Geçen hafta sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının daha erişilebilir olmasını diledim. Ancak asıl sorun paylaşımlardan daha önce başlıyor.

Önce bu paylaşımlara erişecek 'pahalı' bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. Sonra uygulamaları kullanabilmek... WhatsApp'ın son güncellemesi bizim için çok kötü mesela. Önceki, hatta ondan da önceki daha iyiydi. Son bir haftadır WhatsApp'ta çok sancı çekiyoruz. Sizin görerek dokunduğunuz tuşlar, butonlar bize bir cümleyle özetleniyor. Ancak güncellenince ve gözüken şekil ya da ikon değişince bu cümle de değişiyor. Hele bir de butonun yeri değiştiyse...

Fenomenlerden önce uygulama geliştiriciler ürünlerinin daha erişilebilir olmasını sağlamalı. 'Güncelleştirme gelecek' diye korkuyorum artık resmen. Çünkü tamamen sürpriz ne çıkacağı... Benim hayalim geliştiricilerle iletişimi kuvvetlendirip aksiliklerden bahsedebilmek. Ben buna hazırım.