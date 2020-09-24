"Hayatımız Kitap" programının ilk konuğu yazar Yalçın Tosun oldu - Son Dakika

"Hayatımız Kitap" programının ilk konuğu yazar Yalçın Tosun oldu

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin kitaba ve yayıncılığa odaklanan yeni çevrim içi "Hayatımız Kitap" programının ilk konuğu yazar Yalçın Tosun oldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin kitaba ve yayıncılığa odaklanan yeni çevrim içi "Hayatımız Kitap" programının ilk konuğu yazar Yalçın Tosun oldu.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Sibel Oral'ın üstlendiği program, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin YouTube kanalı ve Zoom uygulamasından canlı yayınlandı.

Yalçın Tosun, yazarlık serüvenine edebiyat dergilerinde yazarak başladığını belirterek, kendisini sezgileriyle hareket eden bir yazar olarak tanımladığını söyledi.

Şiir, öykü ve deneme türünde yazılar yazdığını anlatan Tosun, "Benim için en gurur verici şeylerden biri, yazdığım bir öykünün evet bu Yalçın Tosun'un öyküsü diyerek okunması. Edebiyat benim için belki çok gösteremediğim sivri, dik başlı yanlarımı daha fazla ortaya çıkabildiğim bir alan." dedi.

"Ben öyküdeki şiirselliğin şiirden geçmediğine inanıyorum"

Tosun, bir öykü okuru ve yazarı olarak edebiyattaki 1950 kuşağından etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"1950 kuşağını ve İkinci Yeni'yi düşündüğümde çok müthiş bir bereket olduğunu, yapılmayan şeylerin yapıldığını görüyorum. Bir heyecan halinin olduğu ve çok yaratıcı şeylerin üretildiği bir dönem olarak düşünüyorum. Odak noktaları edebiyat olan, sanatın her alanında konuşma yetkinliğine sahip bir çevre olduğunu düşünüyorum. Bugünün edebiyatçılarının kurduğu ilişkiden çok daha samimi ve besleyici bir ilişki biçimine sahiptiler. Canım arınmak istediğinde açıp okuduğum öykücüler 1950 kuşağının temsilcileri oluyor."

Öykünün şiirselliğinin şiirden bağımsız olduğunu vurgulayan Tosun, "Ben zaman zaman yazdığım dizeleri öykülerimde kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Bu benim öyküyü inşa etme biçimlerinden biri. Ancak ben öyküdeki şiirselliğin şiirden geçmediğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın Tosun, roman yazmanın öykü yazmaktan çok farklı bir disiplin gerektirdiğine işaret ederek, hedeflerinin arasında bir film senaryosu kaleme almak olduğunu dile getirdi.

Hayatımız Kitap programı

Yayıncı-yazar Metin Celal ile gazeteci-yazar Sibel Oral'ın dönüşümlü olarak yöneteceği "Hayatımız Kitap" programı, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek, ufuk açıcı sohbetlerle geleceğe dair öngörüleri, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmayı, topluma yayıncılığı anlatmayı hedefliyor.

Her perşembe saat 21: 00'de Türkiye Yayıncılar Birliği'nin YouTube kanalı ve Zoom üzerinden çevrim içi olarak kitapseverlerle yazarları buluşturacak program, seyircilere, yazma deneyimleri, yeni kitapları ve Türkiye'de okur eğilimleri ve okuma kültürü konularında yoğunlaşan bir içerik sunacak.

Yalçın Tosun, Sibel Oral, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hayatımız Kitap' programının ilk konuğu yazar Yalçın Tosun oldu - Son Dakika

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