"Hayatımıza dokundunuz, sizinle hayallerimize ulaştık" - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, özel yetenek sınavlarına başvuru yapan gençler için Büyükşehir'in ücretsiz spor kurslarına katılan ve başarı yakalayan gençlerle bir araya geldi. PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme gibi özel yetenek sınavlarına başvuru yapan gençlere ücretsiz kurslar düzenlenmesinin ardından 27. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Sınavı'na katılan ve başarı yakalayan tüm gençleri tebrik eden Başkan Büyükakın, "Kıymetli gençlerimize hayatınız boyunca başarı ve mutluluklar diliyorum. Sizlerin de yararlandığı özel yetenek sınavlarına dönük ücretsiz kurslarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek" dedi.

"GEREKEN HER TÜRLÜ KATKIYI VERDİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünün spor mülakatı ve parkur gerektiren sınavlarla ilgili açtığı spor kursları ile gençleri hayallerindeki mesleğe hazırlaması açısında kent genelinde çok önemli bir hizmet ortaya konduğunu da ifade eden Başkan Büyükakın, "Alanında uzman arkadaşlarımız sizlere gereken her türlü katkıyı verdi. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Sınava giren her 3 adaydan 2'sinin başarı sağlayarak mülakat sınavına girmesini de çok kıymetli buluyorum" şeklinde konuştu.

"EĞİTİMLERİNİZDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Bu ülkeye çok önemli hizmetler yapacaksınız" diyerek konuk gençlerle sohbet eden ve tek tek tanışan Başkan Tahir Büyükakın, "Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Gençlerimizden aldığımız güçle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek hareket ediyoruz. Gençlerimizin bizden isteklerine dönük her türlü talebi titizlikle değerlendiriyor ve gerekeni yapmak için de adım atıyoruz. Sizlere bir kez daha nazik ziyaretleriniz için teşekkür ederken, hayatınızda ve eğitimlerinizde üstün başarılar diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.Başkan Büyükakın'a konuk olan POMEM sınavlarında başarılı olan gençler, "Hayatımıza dokunduğunuz ve hayallerimize ulaşmamızdaki desteğiniz için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini de sarf etti.

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