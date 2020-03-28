Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap

Kimler seçti?



Ahmet Ümit - Yazar



Bahar Çuhadar - Hürriyet Kitap-Sanat editörü



Cem Erciyes - Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni



Doğan Hızlan - Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı



Hakan Bıçakcı - Yazar



İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni



Murat Menteş - Yazar



Seçkin Selvi - Çevirmen ve kitap eleştirmeni



Dünya klasikleri



DOĞAN HIZLAN



Anna Karenina-Tolstoy: Dünyanın en etkileyici aşk romanlarından biri. ABD'de bir televizyon programında anılınca 1 milyona yakın satmış.



Don Kişot-Miguel de Cervantes







MURAT MENTEŞ



Oblomov-Ivan Gonçarov: Oblomov, insanla dünya/hayat arasında görmezden geldiğimiz ve kapatılması imkansız bir mesafe olduğunu düşündürür. Para kazanmak, itibarını korumak, bir aşkı yaşatmak... Hakikaten mümkün müdür? Güldürürken hüzünlendiren bir eser.



* Dorian Gray'in Portresi-Oscar Wilde: Hem erdemli hem mutlu olabilir miyiz, güzellikle iyilik her daim bir arada mıdır gibi felsefi sorular etrafında ilerleyen, akıcı, dahiyane bir roman.



Decameron-Giovanni Boccaccio







CEM ERCİYES



Goriot Baba, Balzac: Roman 19'uncu yüzyılda yazıldı. Sık sık dönüp bu Batı klasiklerini okumak lazım. Balzac olmadan klasik roman, Goriot Baba olmadan Balzac olmaz. Tekrar tekrar okunacak bir kitap.



Suç ve Ceza-Dostoyevski



Beyaz Diş-Jack London







HAKAN BIÇAKCI



Dava-Kafka: Neden bu kitabı seçtiğimi romandan bir alıntıyla açıklayayım: "Tutuklanmaya tutuklandınız, ona şüphe yok. Ama yine eskisi gibi işinizde çalışabilir, ayrıca her zamanki günlük yaşamınızı sürdürebilirsiniz."



Tatar Çölü-Buzzati: İnsanın, ömrünü anlamlandıracak bir bekleyişe nasıl da ihtiyaç duyduğunu acımasızca yüzümüze vuran olağanüstü bir roman. Beklenen düşman bile olsa.



Petersburg Öyküleri-Gogol







SEÇKİN SELVİ



Savaş ve Barış-Tolstoy



Moby Dick-Melville



Ana-Gorki



AHMET ÜMİT



Kırmızı ve Siyah-Stendhal



Karamazov Kardeşler-Dostoyevski



Gargantua-François Rabelais



İHSAN YILMAZ



Yüzyıllık Yalnızlık-Gabriel García Márquez



Çanlar Kimin İçin Çalıyor-Ernest Hemingway



Türk klasikleri



CEM ERCİYES



Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yaşar Kemal: Yaşar Kemal'in 'İnce Memed'ini zaten okuduğunuzu varsayarsak bence en önemli diğer serisi 'Akçasazın Ağaları' romanlarıdır. Bu serinin ilk kitabı 'Demirciler Çarşısı Cinayeti' hem Yaşar Kemal Edebiyatı'nın tüm özelliklerini içerir, hem Cumhuriyet'in ilk yılları hakkında açık sözlü bir anlatıdır, hem de harika bir romandır.



Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin



Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar







DOĞAN HIZLAN



Felatun Bey ile Rakım Efendi-Ahmet Mithat Efendi



İntibah-Namık Kemal



Şair Evlenmesi-Şinasi



HAKAN BIÇAKCI



Anayurt Oteli-Yusuf Atılgan



Yenişehir'de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal



Çamlıca'daki Eniştemiz-Abdülhak Şinasi Hisar



SEÇKİN SELVİ



Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil



Yaprak Dökümü-Reşat Nuri Güntekin



Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali







İHSAN YILMAZ



Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin



İnce Memed 1-Yaşar Kemal



Bütün Öyküleri-Sait Faik Abasıyanık







AHMET ÜMİT



Memleketimden İnsan Manzaraları-Nazım Hikmet



Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar



Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu



BAHAR ÇUHADAR



Bir Düğün Gecesi-Adalet Ağaoğlu



Cevdet Bey ve Oğulları-Orhan Pamuk



Tutunamayanlar-Oğuz Atay







Çağdaş edebiyat



İHSAN YILMAZ



Kara Kitap - Orhan Pamuk: Bir orkestra eseri gibidir 'Kara Kitap'. Ana temanın İstanbul olduğu, üzerinde yaşayan insanların binlerce yıllık kültürel köklerine uzanıp oradan topladığı tınıları bize getiren bir senfoni. Boğazın çekilen sularının altından yaşadığımız çağın fotoğrafını çeken bir vizör. Hepsinden öte inanılmaz bir okuma zevki.



Karanlığın Yüreği - Joseph Conrad







HAKAN BIÇAKCI



İşin Aslı, Judit ve Sonrası-Sandor Marai



New York Üçlemesi-Paul Auster



Eşekarısı Fabrikası-Iain Banks



AHMET ÜMİT



Ağır Roman-Metin Kaçan



Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar



Ölmeye Yatmak-Adalet Ağaoğlu







MURAT MENTEŞ



Ağaçkakan-Tom Robbins



Suskunlar-İhsan Oktay Anar



Cehennem Çiçeği-Alper Canıgüz



SEÇKİN SELVİ



Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz



Hayvan Çiftliği-George Orwell



Vahşetin Çağrısı-Jack London







DOĞAN HIZLAN



Dünya Evi-Orhan Kemal



Tiffany'de Kahvaltı-Truman Capote



Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar







CEM ERCİYES



Masumiyet Müzesi-Orhan Pamuk



Aşk-Elif Şafak



Sis ve Gece-Ahmet Ümit



Daha-Hakan Günday



BAHAR ÇUHADAR



Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin



Kirpiklerimin Gölgesi-Şebnem İşigüzel



Mülksüzler-Ursula Le Guin



Dublörün Dilemması-Murat Menteş



Doğa Tarihi-Hakan Bıçakcı



Takip edilmesi gereken Türk yazarları



HAKAN BIÇAKCI



Aksi Gibi-Pınar Öğünç



Kıymetli Şeylerin Tanzimi-Sezen Ünlüönen



Toplum Böceği-Kerem Işık







AHMET ÜMİT



Gelin Başı-Seray Şahiner



İHSAN YILMAZ



Kinyas ve Kayra-Hakan Günday



Çıplak ve Yalnız-Hamdi Koç







SEÇKİN SELVİ



Sus Barbatus-Faruk Duman



Beni Kör Kuyularda-Hasan Ali Toptaş



Aile Çay Bahçesi-Yekta Kopan







CEM ERCİYES



Hatırla-İsmail Güzelsoy



Antabus-Seray Şahiner



Beterotu-Pınar Öğünç







DOĞAN HIZLAN



Pera Mera-Murat Yalçın



Gölgeler ve Hayaller Şehrinde-Murat Gülsoy







Jürmizin 'okumadan olmaz' dediği kitaplar



CEM ERCİYES



Körlük-Jose Saramago: Bu harikulade roman, Nobel ödüllü usta Saramago'nun ironisinin ve öngörüsünün zirvesi olan hayli karanlık bir hikaye anlatır. Bütün dünyayı kör eden salgın hikayesi, şu sıralar tam da içinde bulunduğumuz hayata dair bir şeyler anlatıyor. Her zamankinden daha da güncel.



Yarasa-Jo Nesbo







HAKAN BIÇAKCI



Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu-Salah Birsel



Öptüm Seni-Roald Dahl



Yeni Şehir Notları-Can Kozanoğlu



AHMET ÜMİT



Uzun Çarşının Uluları-Mitat Enç



Güncel edebiyat



BAHAR ÇUHADAR



Damızlık Kızın Öyküsü-Margaret Atwood: Halihazırda yaşadığımız erkek egemen dünyayı; kadınların kalıplara, yasaklara, örtülere, 'ahlaka' ve 'geleneğe' hapsedilmeye çalışıldığı bugünü; Margaret Atwood feminist bir dil ve distopik bir kurguyla yazdığı şaheserinde anlatıyor.







HAKAN BIÇAKÇI



Doppler-Erlend Loe



Hüznün Fiziği-Georgi Gospodinov



Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi-Ayfer Tunç







Felsefe, tarih, dünya, medya, feminizm deyince...



BAHAR ÇUHADAR



İyi Aile Yoktur-Nihan Kaya: Kaya'nın kitabını başta ebeveynler olmak üzere herkesin okuması, çocukluk çağını bir 'istismar süreci' olmaktan toplumca çıkarmamız için çok önemli…



Kurtlarla Koşan Kadınlar-Clarissa P. Estes







HAKAN BIÇAKCI



Politik Kamera-Michael Ryan, Douglas Kellner



İsyan Pazarlanıyor-Andrew Potter, Joseph Heath



Ben Özelim!-Hal Niedzviecki







SEÇKİN SELVİ



Komünist Manifesto-Karl Marx



Latin Amerika'nın Kesik Damarları-Galeano







Çocuklara...



HAKAN BIÇAKCI



Mutlu Prens-Oscar Wilde



SEÇKİN SELVİ



Barbiana Öğrencilerinden Mektup-Don Lorenzo Milani







İHSAN YILMAZ



Küçük Kara Balık-Samed Behrengi



Jürimizin listesinde bunlar da vardı (Alfebetik dizilmiştir)



1. Ağlayan Dağ Susan Nehir-Ayşegül Devecioğlu



2. Alemdağ'da Var Bir Yılan-Sait Faik Abasıyanık



3. Aşıklar Bayramı - Kemal Varol



4. Aşk ve Gurur-Jane Austen



5. Araba Sevdası-Recaizade Ekrem



6. Ay Sarayı-Paul Auster



7. Aylak Adam-Yusuf Atılgan



8. Aziz Bey Hadisesi-Ayfer Tunç



9. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok-Erich Maria Remarque



10. Berci Kristin Çöp Masalları-Latife Tekin



11. Beton Ada-James Graham Ballard



12. Beyoğlu ve Cumhuriyet'te Beyoğlu (iki cilt)-Turan Akıncı 13. Bir Beyoğlu Düşü – Demir Özlü



14. Bitmemiş Devrim-Troçki



15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz-Barış Bıçakçı



16. Boyalı Kuş-Jerzy Kosinski 17. Büyük Umutlar-Charles Dickens



18. Dede Korkut Hikayeleri



19. Devlet-Platon



20. Dönüşüm-Kafka



21. Dünya Ağrısı-Ayfer Tunç



22. Dünyadan Aşağı-Gaye Boralıoğlu



23. Ecinniler-Dostoyevski



24. Faşizme Karşı Birleşik Cephe-Dimitrov



25. Gölgesizler-Hasan Ali Toptaş



26. Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz



27. Hapishanenin Doğuşu-Foucault



28. Hepyek-Seray Şahiner 29. Hınç Ayları-Pascal Bruckner



30. Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari



31. İlyada-Homeros



32. Kabuk-Zeynep Kaçar



33. Karanlıkta Kahkaha-Nabokov



34. Kendi Gök Kubbemiz-Yahya Kemal



35. Kolera Günlerinde Aşk-Gabriel García Márquez



36. Koz-Abidin Parıltı 37. Körleşme-Canetti



38. Kötü Kalp-Aslı Tohumcu 39. Lucky-Sezgin Kaymaz 40. Öyküler-Çehov



41. Sahilde Kafka-Haruki Murakami



42. Sineklerin Tanrısı-William Golding



43. Sokrates'in Savunması-Platon



44. Şairin Romanı-Murathan Mungan



45. Uyuyan Adam-Georges Perec



46. Vadideki Zambak-Balzac



47. Veba-Albert Camus



48.Yenişehir'de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal



49. Yılkı Atı-Abbas Sayar



50. Zamana Değen Sorular-Duygu Asena







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