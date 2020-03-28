Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap - Son Dakika Magazin

Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap

6 saat önce

Kimler seçti?

Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap, System.String[]

Kimler seçti?


Ahmet Ümit - Yazar


Bahar Çuhadar - Hürriyet Kitap-Sanat editörü


Cem Erciyes - Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni


Doğan Hızlan - Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı


Hakan Bıçakcı - Yazar


İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni


Murat Menteş - Yazar


Seçkin Selvi - Çevirmen ve kitap eleştirmeni


Dünya klasikleri


DOĞAN HIZLAN


Anna Karenina-Tolstoy: Dünyanın en etkileyici aşk romanlarından biri. ABD'de bir televizyon programında anılınca 1 milyona yakın satmış.


Don Kişot-Miguel de Cervantes



MURAT MENTEŞ


Oblomov-Ivan Gonçarov: Oblomov, insanla dünya/hayat arasında görmezden geldiğimiz ve kapatılması imkansız bir mesafe olduğunu düşündürür. Para kazanmak, itibarını korumak, bir aşkı yaşatmak... Hakikaten mümkün müdür? Güldürürken hüzünlendiren bir eser.


* Dorian Gray'in Portresi-Oscar Wilde: Hem erdemli hem mutlu olabilir miyiz, güzellikle iyilik her daim bir arada mıdır gibi felsefi sorular etrafında ilerleyen, akıcı, dahiyane bir roman.


Decameron-Giovanni Boccaccio



CEM ERCİYES


Goriot Baba, Balzac: Roman 19'uncu yüzyılda yazıldı. Sık sık dönüp bu Batı klasiklerini okumak lazım. Balzac olmadan klasik roman, Goriot Baba olmadan Balzac olmaz. Tekrar tekrar okunacak bir kitap.


Suç ve Ceza-Dostoyevski


Beyaz Diş-Jack London



HAKAN BIÇAKCI


Dava-Kafka: Neden bu kitabı seçtiğimi romandan bir alıntıyla açıklayayım: "Tutuklanmaya tutuklandınız, ona şüphe yok. Ama yine eskisi gibi işinizde çalışabilir, ayrıca her zamanki günlük yaşamınızı sürdürebilirsiniz."


Tatar Çölü-Buzzati: İnsanın, ömrünü anlamlandıracak bir bekleyişe nasıl da ihtiyaç duyduğunu acımasızca yüzümüze vuran olağanüstü bir roman. Beklenen düşman bile olsa.


Petersburg Öyküleri-Gogol



SEÇKİN SELVİ


Savaş ve Barış-Tolstoy


Moby Dick-Melville


Ana-Gorki


AHMET ÜMİT


Kırmızı ve Siyah-Stendhal


Karamazov Kardeşler-Dostoyevski


Gargantua-François Rabelais


İHSAN YILMAZ


Yüzyıllık Yalnızlık-Gabriel García Márquez


Çanlar Kimin İçin Çalıyor-Ernest Hemingway


Türk klasikleri


CEM ERCİYES


Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yaşar Kemal: Yaşar Kemal'in 'İnce Memed'ini zaten okuduğunuzu varsayarsak bence en önemli diğer serisi 'Akçasazın Ağaları' romanlarıdır. Bu serinin ilk kitabı 'Demirciler Çarşısı Cinayeti' hem Yaşar Kemal Edebiyatı'nın tüm özelliklerini içerir, hem Cumhuriyet'in ilk yılları hakkında açık sözlü bir anlatıdır, hem de harika bir romandır.


Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin


Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar



DOĞAN HIZLAN


Felatun Bey ile Rakım Efendi-Ahmet Mithat Efendi


İntibah-Namık Kemal


Şair Evlenmesi-Şinasi


HAKAN BIÇAKCI


Anayurt Oteli-Yusuf Atılgan


Yenişehir'de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal


Çamlıca'daki Eniştemiz-Abdülhak Şinasi Hisar


SEÇKİN SELVİ


Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil


Yaprak Dökümü-Reşat Nuri Güntekin


Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali



İHSAN YILMAZ


Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin


İnce Memed 1-Yaşar Kemal


Bütün Öyküleri-Sait Faik Abasıyanık



AHMET ÜMİT


Memleketimden İnsan Manzaraları-Nazım Hikmet


Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar


Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu


BAHAR ÇUHADAR


Bir Düğün Gecesi-Adalet Ağaoğlu


Cevdet Bey ve Oğulları-Orhan Pamuk


Tutunamayanlar-Oğuz Atay



Çağdaş edebiyat


İHSAN YILMAZ


Kara Kitap - Orhan Pamuk: Bir orkestra eseri gibidir 'Kara Kitap'. Ana temanın İstanbul olduğu, üzerinde yaşayan insanların binlerce yıllık kültürel köklerine uzanıp oradan topladığı tınıları bize getiren bir senfoni. Boğazın çekilen sularının altından yaşadığımız çağın fotoğrafını çeken bir vizör. Hepsinden öte inanılmaz bir okuma zevki.


Karanlığın Yüreği - Joseph Conrad



HAKAN BIÇAKCI


İşin Aslı, Judit ve Sonrası-Sandor Marai


New York Üçlemesi-Paul Auster


Eşekarısı Fabrikası-Iain Banks


AHMET ÜMİT


Ağır Roman-Metin Kaçan


Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar


Ölmeye Yatmak-Adalet Ağaoğlu



MURAT MENTEŞ


Ağaçkakan-Tom Robbins


Suskunlar-İhsan Oktay Anar


Cehennem Çiçeği-Alper Canıgüz


SEÇKİN SELVİ


Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz


Hayvan Çiftliği-George Orwell


Vahşetin Çağrısı-Jack London



DOĞAN HIZLAN


Dünya Evi-Orhan Kemal


Tiffany'de Kahvaltı-Truman Capote


Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar



CEM ERCİYES


Masumiyet Müzesi-Orhan Pamuk


Aşk-Elif Şafak


Sis ve Gece-Ahmet Ümit


Daha-Hakan Günday


BAHAR ÇUHADAR


Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin


Kirpiklerimin Gölgesi-Şebnem İşigüzel


Mülksüzler-Ursula Le Guin


Dublörün Dilemması-Murat Menteş


Doğa Tarihi-Hakan Bıçakcı


Takip edilmesi gereken Türk yazarları


HAKAN BIÇAKCI


Aksi Gibi-Pınar Öğünç


Kıymetli Şeylerin Tanzimi-Sezen Ünlüönen


Toplum Böceği-Kerem Işık



AHMET ÜMİT


Gelin Başı-Seray Şahiner


İHSAN YILMAZ


Kinyas ve Kayra-Hakan Günday


Çıplak ve Yalnız-Hamdi Koç



SEÇKİN SELVİ


Sus Barbatus-Faruk Duman


Beni Kör Kuyularda-Hasan Ali Toptaş


Aile Çay Bahçesi-Yekta Kopan



CEM ERCİYES


Hatırla-İsmail Güzelsoy


Antabus-Seray Şahiner


Beterotu-Pınar Öğünç



DOĞAN HIZLAN


Pera Mera-Murat Yalçın


Gölgeler ve Hayaller Şehrinde-Murat Gülsoy



Jürmizin 'okumadan olmaz' dediği kitaplar


CEM ERCİYES


Körlük-Jose Saramago: Bu harikulade roman, Nobel ödüllü usta Saramago'nun ironisinin ve öngörüsünün zirvesi olan hayli karanlık bir hikaye anlatır. Bütün dünyayı kör eden salgın hikayesi, şu sıralar tam da içinde bulunduğumuz hayata dair bir şeyler anlatıyor. Her zamankinden daha da güncel.


Yarasa-Jo Nesbo



HAKAN BIÇAKCI


Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu-Salah Birsel


Öptüm Seni-Roald Dahl


Yeni Şehir Notları-Can Kozanoğlu


AHMET ÜMİT


Uzun Çarşının Uluları-Mitat Enç


Güncel edebiyat


BAHAR ÇUHADAR


Damızlık Kızın Öyküsü-Margaret Atwood: Halihazırda yaşadığımız erkek egemen dünyayı; kadınların kalıplara, yasaklara, örtülere, 'ahlaka' ve 'geleneğe' hapsedilmeye çalışıldığı bugünü; Margaret Atwood feminist bir dil ve distopik bir kurguyla yazdığı şaheserinde anlatıyor.



HAKAN BIÇAKÇI


Doppler-Erlend Loe


Hüznün Fiziği-Georgi Gospodinov


Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi-Ayfer Tunç



Felsefe, tarih, dünya, medya, feminizm deyince...


BAHAR ÇUHADAR


İyi Aile Yoktur-Nihan Kaya: Kaya'nın kitabını başta ebeveynler olmak üzere herkesin okuması, çocukluk çağını bir 'istismar süreci' olmaktan toplumca çıkarmamız için çok önemli…


Kurtlarla Koşan Kadınlar-Clarissa P. Estes



HAKAN BIÇAKCI


Politik Kamera-Michael Ryan, Douglas Kellner


İsyan Pazarlanıyor-Andrew Potter, Joseph Heath


Ben Özelim!-Hal Niedzviecki



SEÇKİN SELVİ


Komünist Manifesto-Karl Marx


Latin Amerika'nın Kesik Damarları-Galeano



Çocuklara...


HAKAN BIÇAKCI


Mutlu Prens-Oscar Wilde


SEÇKİN SELVİ


Barbiana Öğrencilerinden Mektup-Don Lorenzo Milani



İHSAN YILMAZ


Küçük Kara Balık-Samed Behrengi


Jürimizin listesinde bunlar da vardı (Alfebetik dizilmiştir)


1. Ağlayan Dağ Susan Nehir-Ayşegül Devecioğlu


2. Alemdağ'da Var Bir Yılan-Sait Faik Abasıyanık


3. Aşıklar Bayramı - Kemal Varol


4. Aşk ve Gurur-Jane Austen


5. Araba Sevdası-Recaizade Ekrem


6. Ay Sarayı-Paul Auster


7. Aylak Adam-Yusuf Atılgan


8. Aziz Bey Hadisesi-Ayfer Tunç


9. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok-Erich Maria Remarque


10. Berci Kristin Çöp Masalları-Latife Tekin


11. Beton Ada-James Graham Ballard


12. Beyoğlu ve Cumhuriyet'te Beyoğlu (iki cilt)-Turan Akıncı 13. Bir Beyoğlu Düşü – Demir Özlü


14. Bitmemiş Devrim-Troçki


15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz-Barış Bıçakçı


16. Boyalı Kuş-Jerzy Kosinski 17. Büyük Umutlar-Charles Dickens


18. Dede Korkut Hikayeleri


19. Devlet-Platon


20. Dönüşüm-Kafka


21. Dünya Ağrısı-Ayfer Tunç


22. Dünyadan Aşağı-Gaye Boralıoğlu


23. Ecinniler-Dostoyevski


24. Faşizme Karşı Birleşik Cephe-Dimitrov


25. Gölgesizler-Hasan Ali Toptaş


26. Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz


27. Hapishanenin Doğuşu-Foucault


28. Hepyek-Seray Şahiner 29. Hınç Ayları-Pascal Bruckner


30. Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari


31. İlyada-Homeros


32. Kabuk-Zeynep Kaçar


33. Karanlıkta Kahkaha-Nabokov


34. Kendi Gök Kubbemiz-Yahya Kemal


35. Kolera Günlerinde Aşk-Gabriel García Márquez


36. Koz-Abidin Parıltı 37. Körleşme-Canetti


38. Kötü Kalp-Aslı Tohumcu 39. Lucky-Sezgin Kaymaz 40. Öyküler-Çehov


41. Sahilde Kafka-Haruki Murakami


42. Sineklerin Tanrısı-William Golding


43. Sokrates'in Savunması-Platon


44. Şairin Romanı-Murathan Mungan


45. Uyuyan Adam-Georges Perec


46. Vadideki Zambak-Balzac


47. Veba-Albert Camus


48.Yenişehir'de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal


49. Yılkı Atı-Abbas Sayar


50. Zamana Değen Sorular-Duygu Asena



Kitap dünyasındaki tüm gelişmeleri, yenilikleri cuma günleri çıkan Hürriyet Kitap Sanat'tan takip edebilirsiniz...

Hakan Bıçakcı, Doğan Hızlan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:49 

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