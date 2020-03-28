Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap

Kimler seçti?
Ahmet Ümit - Yazar
Bahar Çuhadar - Hürriyet Kitap-Sanat editörü
Cem Erciyes - Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni
Doğan Hızlan - Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı
Hakan Bıçakcı - Yazar
İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni
Murat Menteş - Yazar
Seçkin Selvi - Çevirmen ve kitap eleştirmeni
Dünya klasikleri
DOĞAN HIZLAN
Anna Karenina-Tolstoy: Dünyanın en etkileyici aşk romanlarından biri. ABD'de bir televizyon programında anılınca 1 milyona yakın satmış.
Don Kişot-Miguel de Cervantes
MURAT MENTEŞ
Oblomov-Ivan Gonçarov: Oblomov, insanla dünya/hayat arasında görmezden geldiğimiz ve kapatılması imkansız bir mesafe olduğunu düşündürür. Para kazanmak, itibarını korumak, bir aşkı yaşatmak... Hakikaten mümkün müdür? Güldürürken hüzünlendiren bir eser.
* Dorian Gray'in Portresi-Oscar Wilde: Hem erdemli hem mutlu olabilir miyiz, güzellikle iyilik her daim bir arada mıdır gibi felsefi sorular etrafında ilerleyen, akıcı, dahiyane bir roman.
Decameron-Giovanni Boccaccio
CEM ERCİYES
Goriot Baba, Balzac: Roman 19'uncu yüzyılda yazıldı. Sık sık dönüp bu Batı klasiklerini okumak lazım. Balzac olmadan klasik roman, Goriot Baba olmadan Balzac olmaz. Tekrar tekrar okunacak bir kitap.
Suç ve Ceza-Dostoyevski
Beyaz Diş-Jack London
HAKAN BIÇAKCI
Dava-Kafka: Neden bu kitabı seçtiğimi romandan bir alıntıyla açıklayayım: "Tutuklanmaya tutuklandınız, ona şüphe yok. Ama yine eskisi gibi işinizde çalışabilir, ayrıca her zamanki günlük yaşamınızı sürdürebilirsiniz."
Tatar Çölü-Buzzati: İnsanın, ömrünü anlamlandıracak bir bekleyişe nasıl da ihtiyaç duyduğunu acımasızca yüzümüze vuran olağanüstü bir roman. Beklenen düşman bile olsa.
Petersburg Öyküleri-Gogol
SEÇKİN SELVİ
Savaş ve Barış-Tolstoy
Moby Dick-Melville
Ana-Gorki
AHMET ÜMİT
Kırmızı ve Siyah-Stendhal
Karamazov Kardeşler-Dostoyevski
Gargantua-François Rabelais
İHSAN YILMAZ
Yüzyıllık Yalnızlık-Gabriel García Márquez
Çanlar Kimin İçin Çalıyor-Ernest Hemingway
Türk klasikleri
CEM ERCİYES
Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yaşar Kemal: Yaşar Kemal'in 'İnce Memed'ini zaten okuduğunuzu varsayarsak bence en önemli diğer serisi 'Akçasazın Ağaları' romanlarıdır. Bu serinin ilk kitabı 'Demirciler Çarşısı Cinayeti' hem Yaşar Kemal Edebiyatı'nın tüm özelliklerini içerir, hem Cumhuriyet'in ilk yılları hakkında açık sözlü bir anlatıdır, hem de harika bir romandır.
Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin
Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar
DOĞAN HIZLAN
Felatun Bey ile Rakım Efendi-Ahmet Mithat Efendi
İntibah-Namık Kemal
Şair Evlenmesi-Şinasi
HAKAN BIÇAKCI
Anayurt Oteli-Yusuf Atılgan
Yenişehir'de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal
Çamlıca'daki Eniştemiz-Abdülhak Şinasi Hisar
SEÇKİN SELVİ
Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil
Yaprak Dökümü-Reşat Nuri Güntekin
Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali
İHSAN YILMAZ
Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin
İnce Memed 1-Yaşar Kemal
Bütün Öyküleri-Sait Faik Abasıyanık
AHMET ÜMİT
Memleketimden İnsan Manzaraları-Nazım Hikmet
Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
BAHAR ÇUHADAR
Bir Düğün Gecesi-Adalet Ağaoğlu
Cevdet Bey ve Oğulları-Orhan Pamuk
Tutunamayanlar-Oğuz Atay
Çağdaş edebiyat
İHSAN YILMAZ
Kara Kitap - Orhan Pamuk: Bir orkestra eseri gibidir 'Kara Kitap'. Ana temanın İstanbul olduğu, üzerinde yaşayan insanların binlerce yıllık kültürel köklerine uzanıp oradan topladığı tınıları bize getiren bir senfoni. Boğazın çekilen sularının altından yaşadığımız çağın fotoğrafını çeken bir vizör. Hepsinden öte inanılmaz bir okuma zevki.
Karanlığın Yüreği - Joseph Conrad
HAKAN BIÇAKCI
İşin Aslı, Judit ve Sonrası-Sandor Marai
New York Üçlemesi-Paul Auster
Eşekarısı Fabrikası-Iain Banks
AHMET ÜMİT
Ağır Roman-Metin Kaçan
Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar
Ölmeye Yatmak-Adalet Ağaoğlu
MURAT MENTEŞ
Ağaçkakan-Tom Robbins
Suskunlar-İhsan Oktay Anar
Cehennem Çiçeği-Alper Canıgüz
SEÇKİN SELVİ
Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz
Hayvan Çiftliği-George Orwell
Vahşetin Çağrısı-Jack London
DOĞAN HIZLAN
Dünya Evi-Orhan Kemal
Tiffany'de Kahvaltı-Truman Capote
Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar
CEM ERCİYES
Masumiyet Müzesi-Orhan Pamuk
Aşk-Elif Şafak
Sis ve Gece-Ahmet Ümit
Daha-Hakan Günday
BAHAR ÇUHADAR
Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin
Kirpiklerimin Gölgesi-Şebnem İşigüzel
Mülksüzler-Ursula Le Guin
Dublörün Dilemması-Murat Menteş
Doğa Tarihi-Hakan Bıçakcı
Takip edilmesi gereken Türk yazarları
HAKAN BIÇAKCI
Aksi Gibi-Pınar Öğünç
Kıymetli Şeylerin Tanzimi-Sezen Ünlüönen
Toplum Böceği-Kerem Işık
AHMET ÜMİT
Gelin Başı-Seray Şahiner
İHSAN YILMAZ
Kinyas ve Kayra-Hakan Günday
Çıplak ve Yalnız-Hamdi Koç
SEÇKİN SELVİ
Sus Barbatus-Faruk Duman
Beni Kör Kuyularda-Hasan Ali Toptaş
Aile Çay Bahçesi-Yekta Kopan
CEM ERCİYES
Hatırla-İsmail Güzelsoy
Antabus-Seray Şahiner
Beterotu-Pınar Öğünç
DOĞAN HIZLAN
Pera Mera-Murat Yalçın
Gölgeler ve Hayaller Şehrinde-Murat Gülsoy
Jürmizin 'okumadan olmaz' dediği kitaplar
CEM ERCİYES
Körlük-Jose Saramago: Bu harikulade roman, Nobel ödüllü usta Saramago'nun ironisinin ve öngörüsünün zirvesi olan hayli karanlık bir hikaye anlatır. Bütün dünyayı kör eden salgın hikayesi, şu sıralar tam da içinde bulunduğumuz hayata dair bir şeyler anlatıyor. Her zamankinden daha da güncel.
Yarasa-Jo Nesbo
HAKAN BIÇAKCI
Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu-Salah Birsel
Öptüm Seni-Roald Dahl
Yeni Şehir Notları-Can Kozanoğlu
AHMET ÜMİT
Uzun Çarşının Uluları-Mitat Enç
Güncel edebiyat
BAHAR ÇUHADAR
Damızlık Kızın Öyküsü-Margaret Atwood: Halihazırda yaşadığımız erkek egemen dünyayı; kadınların kalıplara, yasaklara, örtülere, 'ahlaka' ve 'geleneğe' hapsedilmeye çalışıldığı bugünü; Margaret Atwood feminist bir dil ve distopik bir kurguyla yazdığı şaheserinde anlatıyor.
HAKAN BIÇAKÇI
Doppler-Erlend Loe
Hüznün Fiziği-Georgi Gospodinov
Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi-Ayfer Tunç
Felsefe, tarih, dünya, medya, feminizm deyince...
BAHAR ÇUHADAR
İyi Aile Yoktur-Nihan Kaya: Kaya'nın kitabını başta ebeveynler olmak üzere herkesin okuması, çocukluk çağını bir 'istismar süreci' olmaktan toplumca çıkarmamız için çok önemli…
Kurtlarla Koşan Kadınlar-Clarissa P. Estes
HAKAN BIÇAKCI
Politik Kamera-Michael Ryan, Douglas Kellner
İsyan Pazarlanıyor-Andrew Potter, Joseph Heath
Ben Özelim!-Hal Niedzviecki
SEÇKİN SELVİ
Komünist Manifesto-Karl Marx
Latin Amerika'nın Kesik Damarları-Galeano
Çocuklara...
HAKAN BIÇAKCI
Mutlu Prens-Oscar Wilde
SEÇKİN SELVİ
Barbiana Öğrencilerinden Mektup-Don Lorenzo Milani
İHSAN YILMAZ
Küçük Kara Balık-Samed Behrengi
Jürimizin listesinde bunlar da vardı (Alfebetik dizilmiştir)
1. Ağlayan Dağ Susan Nehir-Ayşegül Devecioğlu
2. Alemdağ'da Var Bir Yılan-Sait Faik Abasıyanık
3. Aşıklar Bayramı - Kemal Varol
4. Aşk ve Gurur-Jane Austen
5. Araba Sevdası-Recaizade Ekrem
6. Ay Sarayı-Paul Auster
7. Aylak Adam-Yusuf Atılgan
8. Aziz Bey Hadisesi-Ayfer Tunç
9. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok-Erich Maria Remarque
10. Berci Kristin Çöp Masalları-Latife Tekin
11. Beton Ada-James Graham Ballard
12. Beyoğlu ve Cumhuriyet'te Beyoğlu (iki cilt)-Turan Akıncı 13. Bir Beyoğlu Düşü – Demir Özlü
14. Bitmemiş Devrim-Troçki
15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz-Barış Bıçakçı
16. Boyalı Kuş-Jerzy Kosinski 17. Büyük Umutlar-Charles Dickens
18. Dede Korkut Hikayeleri
19. Devlet-Platon
20. Dönüşüm-Kafka
21. Dünya Ağrısı-Ayfer Tunç
22. Dünyadan Aşağı-Gaye Boralıoğlu
23. Ecinniler-Dostoyevski
24. Faşizme Karşı Birleşik Cephe-Dimitrov
25. Gölgesizler-Hasan Ali Toptaş
26. Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz
27. Hapishanenin Doğuşu-Foucault
28. Hepyek-Seray Şahiner 29. Hınç Ayları-Pascal Bruckner
30. Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari
31. İlyada-Homeros
32. Kabuk-Zeynep Kaçar
33. Karanlıkta Kahkaha-Nabokov
34. Kendi Gök Kubbemiz-Yahya Kemal
35. Kolera Günlerinde Aşk-Gabriel García Márquez
36. Koz-Abidin Parıltı 37. Körleşme-Canetti
38. Kötü Kalp-Aslı Tohumcu 39. Lucky-Sezgin Kaymaz 40. Öyküler-Çehov
41. Sahilde Kafka-Haruki Murakami
42. Sineklerin Tanrısı-William Golding
43. Sokrates'in Savunması-Platon
44. Şairin Romanı-Murathan Mungan
45. Uyuyan Adam-Georges Perec
46. Vadideki Zambak-Balzac
47. Veba-Albert Camus
48.Yenişehir'de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal
49. Yılkı Atı-Abbas Sayar
50. Zamana Değen Sorular-Duygu Asena
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