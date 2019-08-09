Hayatın Aslında Basit ve Güzel Olduğunu Gösteren 15 Mutlu Fotoğraf
1 saat önce
İş hayatı, okul hayatı, ilişkiler, can sıkıcı aile problemleri vs vs hepsi canımızı sıkıyor bazen. Stresle uğraşıp yaşamayı unutuyoruz.
İş hayatı, okul hayatı, ilişkiler, can sıkıcı aile problemleri vs vs hepsi canımızı sıkıyor bazen. Stresle uğraşıp yaşamayı unutuyoruz. Ama bu fotoğraflara bakınca aslında her şeyin boş olduğunu hayatın güzel anların toplamı kadar güzel olduğunu görebilirsiniz.
15 Mutlu Fotoğraf
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:54
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