Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan korkunç 2001 saldırılarının ardından, ünlü arabulucu avukat Kenneth Feinberg, 11 Eylül Mağdur Tazminat Fonu'nun başına getirilir. Kenneth Feinberg ve şirketinin operasyon şefi Camille Biros, trajedinin kurbanlarına finansal kaynak tahsis etmekle görevlendirilr. Yitirilen hayatlara bedel biçmeye çalışan Feinberg, bu süreçte duygusal bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalır.
Yönetmen: Sara Colangelo
Senaryo: Max Borenstein
Oyuncular: Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Laura Benanti, Tate Donovan, Talia Balsam, Chris Tardio, Zuzanna Szadkowski, Victor Slezak, Alfredo Narciso, E.R. Ruiz, Wass Stevens, Steve Vinovich, Shunori Ramanathan, Anthoula Katsimatides, Carolyn Mignini, Bill Winkler, Joseph Ragno, James Ciccone, Ian Blackman, David Fierro, Frank Anello, Larry Gevirtz, Lauren Yaffe, Bruce Soscia, Ato Blankson-Wood, Bradford How, Vihaan Samat, Stephen Reich, Chris Cardona
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Worth
Yapımcı Firma: Anonymous Content
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 118 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 03.09.2021
Hayatın Bedeli Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Hayatın Bedeli Filmi - Son Dakika