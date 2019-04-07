Son Dakika Haberleri: Hayatın Heyecanı Yok' Diyen Rapçi Kokainle Yakalandı

Hayatın Heyecanı Yok' Diyen Rapçi Kokainle Yakalandı

1 saat önce

Fenomen televizyon dizisi Çukur'da çalan 'Heyecanı Yok' adlı şarkıyı seslendiren ve 'Gazapizm' olarak bilinen Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.

Hayatın Heyecanı Yok' Diyen Rapçi Kokainle Yakalandı, System.String[]
Fenomen televizyon dizisi Çukur'da çalan 'Heyecanı Yok' adlı şarkıyı seslendiren ve 'Gazapizm' olarak bilinen Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı. İddiaya göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan ünlü rapçiyi durdurdu. Acar'ın üzerinde yapılan aramada 0,73 gram kokain maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine Anıl Murat Acar polis merkezine götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ünlü rapçi serbest bırakıldı. Adını Çukur dizisinde çalan 'Heyecanı Yok' isimli şarkıyla Türkiye'ye duyuran Acar; bu şarkıyla 45. Pantene Altın Kelebek şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazanırken, şarkı da yaklaşık 170 milyon kez tıklanarak büyük bir başarı elde etmişti.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:26 Kaynak: İHA

Gazapizm, Çukur, Güncel
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