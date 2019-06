'Hayatın İçinde Kadın' temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) düzenlediği 'Hayatın İçinde Kadın' temalı fotoğraf yarışmasının ödül törenine katıldı. Vali Münir Karaloğlu kadınların hayatın içinde değil merkezinde olduğuna vurgu yaptı.Kadınlar Bizi Hayata HazırlarÖdül töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Bizim kültürümüzde, inancımızda, geleneğimizde kadın her şeyden önce gelir. Kadın hepimizin annesi, ilk öğretmeni, hayata hazırlayanıdır. Sonra eştir bize yol gösterenlerdir. Kadınlar olmasa yönümüzü de yolumuzu da bulamayız. Kültürümüz geleneğimiz inancımız bunu öğretse de sorunlarımız var. İşte tam bu noktada kamu yönetimine destek veren sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını çok değerli buluyoruz" dedi.Vali Münir Karaloğlu, Kadına karşı şiddet, istihdam, adaletsizlik ve eğitim gibi toplumda kadınların yaşadığı her türlü sorunu çözmek için çalışan sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini belirterek yapılan her çalışmayı değerli bulduğunu ifade etti.Ulusal Bir Yarışma OlmuşKADEM'in kadın hakları ve kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapmış olduğu çalışmalarla çok önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Vali Karaloğlu , Bugün organize edilen 'Hayatın İçinde Kadın' fotoğraf yarışmasının ödül törenindeyiz. 1700'ün üzerinde katılımın olması ve nerdeyse ödül alanlarının tamamının da şehir dışından olması yarışmanın sınırlarının, ülke sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Bu organizasyonun yapan, eserleri ile bu yarışmaya katılan herkesi kutluyorum. Yarışmamamızın hayırlara vesile olmasını ve toplumda kadınımızın yaşadığı sorunlara ayna tutmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.'Hayatın İçinde Kadın' fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü 'İmece' adlı fotoğrafla Bayrak Ayhan, ikincilik ödülünü 'Hasta Bakımı' fotoğrafıyla Cihan Karaca, üçüncülük ödülünü ise 'Zorlu Kış' fotoğrafıyla Özhan Çörek' e verildi. - ANTALYA