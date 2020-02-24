“Hayatın Mutfağı”ndan 58 yöresel reçete
32 dakika önce
İngilizce olarak basılan kitap, mülteci ve ev sahibi toplulukların yemek kültüründeki önemli rolüne ışık tutuyor ve Life Projesi ile hayatlarına dokunulan bu isimlerin hikayelerini anlatıyor.
İngilizce olarak basılan kitap, mülteci ve ev sahibi toplulukların yemek kültüründeki önemli rolüne ışık tutuyor ve Life Projesi ile hayatlarına dokunulan bu isimlerin hikayelerini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05
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