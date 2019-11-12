"Hayatın Ritmini yakala Avrupa'da gösteri yapacak

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Yatılı Bölge Okulunun öğrencilerinin kurduğu Hayatın Ritmini Yakala gurubu Avrupa şehirlerinde gösteriler yapacak



2012 yılında 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunun Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen'in gayretleri ile kurulan ve katıldığı bir TV programında ünlenen Hayatın Ritmini yakala gurubu kurulduğu yıldan bu yana 591 gösteri ve konsere katıldı.



Paris Başkonsolosluğu ve Hanımeli Derneğinin davetiyle 13-24 Kasım'da Paris, Amsterdam ve Brüksel'e gidecek grup bayrağımızı bu kez de 3 ülkede dalgalandıracak. Milli Eğitim Bakanlığının sömestr tatillerini 3 parçada uygulama kararı üzerine Hayatın Ritmi Gurubu ve öğretmenleri Nuri Dağdelen ile birlikte sömestr tatilinde Paris'te, Brüksel ve Amsterdam'da gösteriler yapacaklar.



Hayatın Ritmi gurubu sömestrde Paris'te



Hayatın Ritmini yakala gurubu daha önce de yurt dışı olarak Almanya'da Hamburg ve Berlin, Gürcistan'da Batum ve Kazakistan'da Aktau'ya giderek, konserler verdi ve çeşitli festivallere, konserlere, resepsiyon ve yarışmalara katılan grup sömestr tatilinde Fransa'da Paris, Belçika'da Bürüksel ve Hollanda'da Amsterdam'da gösteri yapacak. Venedik, California, Dubai ve dünyanın dört bir tarafından da davet alan grup oldukça ilgi çekiyor. Yeni düzenlemeyle gelen bir haftalık ara tatili yurt dışında geçirecek olan öğrenciler için bu tatil oldukça verimli geçecek. 592. konserlerini Paris'te verecek olan Hayatın Ritmini Yakala Fransa'nın sembolü olan dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin önünde, Amsterdam ve Brüksel sokaklarında sokak müzisyenliği yapmak için hazır. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının 2016 Şampiyonu olan grup 3 ülke de ritm rüzgarları estirecek.



Dağdelen, "Öğrencilerimizin bir tebessümü bizleri buralara kadar getiriyor"



Gurubun öğretmeni Dağdelen "Müzik evrensel kültürün bir parçası olup dünyada dili, dini, rengi farklı insanları birleştiren önemli bir etkinlik ve dünya barışına katkı sağlayan bir araçtır. Yaptığımız projeler ile öğrencilerin; akademik, sosyal yönden gelişimleri sağlanıyor ve kültür dünyaları zenginleşiyor. Öğrencilerimizin bir tebessümü bizleri buralara kadar getiriyor. Umarız ki onlarda ilerde birçok hayata dokunur. Bize bu projede desteklerinden dolayı başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, Paris Başkonsolosluğumuza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı'ya, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'a, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a, Hanımeli Derneği ve Başkanı Pembe Hekimoğlu'na, Hollanda Amsterdam Balıkesirliler Derneğine, Belçika Brüksel Papatya Gönüllüleri'ne şimdiden misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz, gönlü güzel insanların var olmaları bize güç veriyor. Bu yıl 8. nesil olan grubumuza katılan yeni öğrencilerim Paris, Amsterdam ve Brüksel yolculuğumuz için ilk defa uçağa binecek ve yurt dışına çıkacak. Hepsi heyecanla, dört gözle bekliyor. Küçük bir adım, belki de olağanüstü bir yolculuğun başlangıcıdır. İlklere ve enlere devam" dedi. - BALIKESİR