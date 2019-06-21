Hayatın tüm renkleri, FMV Işık Okulları'nda bir araya geldi

Proje kapsamında FMV Işık Okulları Görsel Sanatlar Öğretmenleri öncülüğündeki öğrenciler, birbirinden renkli tasarımları hayata geçirdiler.

FMV Işık Okulları kampüslerinde öğrencilerin yaratıcı fikirlerinden yola çıkarak okul içinde belirlenen bölgelere "Street Art" çalışmaları uygulandı. Öğrenciler, çalışmalara aktif katılım sağlayarak, sahip oldukları ortamlarda kendi özgün fikirleri ile izlerini bırakmış oldular. Proje kapsamında yer alan çalışmaların özellikle görsel algıyı destekleyici mesajlar içeren nitelikte olması ve derslerde öğrenilen bilgilerin resim yoluyla aktarılarak pekiştirilmesi amaçlandı.

Öğrencilerin hem sınıf içerisinde hem de dışında birbirleriyle üretken paylaşımlarda bulunmalarına katkıda bulunan projede öğrenciler, tasarımlarını kampüs içerisindeki alternatif alanlarda sergiledi.

Projenin ilk aşamasında keşfettikleri dönüştürülebilir alanlara taslaklarını çizen öğrenciler, daha sonra bu alanlarda kullanılabilir yüzey boyalarıyla tasarımlarını hayallerindeki gibi tamamladılar. Projede yer alan öğrenciler, kalıcı eserler bırakabildikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Öğrencilerin yarattığı figürler ile kullandıkları renk ve detaylar onların dünyaları ve fikirleri hakkında ipucu verirken, ortaya çıkan eserler aynı zamanda kampüslerde ortak bir dil yaratmayı da sağladı.