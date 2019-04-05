Son Dakika Haberleri: Hayatına Fırçalarıyla Renk Katıyor

Hayatına Fırçalarıyla Renk Katıyor

48 dakika önce

Ankara'da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katıyor.

Ankara'da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katıyor.[Haberin detayı için

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: Youtube

Ankara, Genel
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