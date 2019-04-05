Hayatına Fırçalarıyla Renk Katıyor
48 dakika önce
Ankara'da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katıyor.
Ankara
'da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katıyor.[Haberin detayı için
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: Youtube
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