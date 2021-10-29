Üye Girişi
Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı

29.10.2021 13:16

Hakkari'de yaşayan ve hayatında hiç İstanbul'a gitmediğini ifade eden Sait Danış, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'dan gelen trafik cezaları sebebiyle zor günler yaşıyor. Danış, ceza gelen yollardan hiç geçmediğini belirtti.

Yüksekova ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Sait Danış, bugünlerde evine gelen cezalar nedeniyle zor günler geçiriyor. Danış, "İstanbul'a hayatında gitmemiş insanım. Traktörüm geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor" diyerek farklı illerden 4 ceza aldığını söyledi.

"HAYATIMDA İSTANBUL'A GİTMEDİM"

Vezirli köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Sait Danış, 30 HA 700 plakalı traktörü ile bugüne kadar Hakkari dışına hiç çıkmadığını iddia etti. Gelen cezaları görünce çok şaşırdığını belirten Danış, "Kendimi tuhaf hissediyorum. Yüksekova'nın köyünde çiftçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Hiç gitmediğim İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'dan 4 ayrı trafik cezası geldi. İstanbul'a hayatında gitmemiş insanım. Traktörüm geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor" dedi.

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Temmuz ayında İzmir ve Aydın Otoyolu, İstanbul-Aydın Otoyolu, İstanbul-Ankara Otoyolu ve köprülerden traktörü ile geçtiğini gösteren cezalar geldiğini ifade eden Danış, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

"SADECE EVDEN TARLAYA GİTTİM"

Danış, "1995 yılından beri bu traktör adıma kayıtlı. Birkaç gün önce bana İstanbul, Ankara otoyolu ve köprülerinde geçiş yapmışım diye ceza geldi. Çok şaşırdım. 6 yıldır Yüksekova merkezine, arıza için bile traktörü götürmüş değilim. Sadece tarladan eve, evden tarlaya gitmişim. Ceza aldığım tarihler var. Sadece görüntüleri istiyorum. Bu traktör nasıl İstanbul ve İzmir köprülerinden, paralı geçişlerinden geçmiş? Biri bana bunu açıklayabilir mi?" diye konuştu.

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

"GEÇİŞ YAPTIĞIMA DAİR KANIT OLMALI"

Kendisine kesilen cezaların silinmesini isteyen Danış, traktörünü yaz aylarında köyde ot biçme ve taşımak için kullandığını belirterek, "Bunun dışında hiç il dışına çıkmadım. Traktörün bazen arıza verdiği halde merkeze bile gitmedim. Trafiğe hiç çıkartmamışım. Benim adıma gelen cezanın silinmesini, bu plakayla hangi aracın oralarda geçiş yaptığına dair bilgilendirilmek istiyorum. Plakam ile yarın bir kaza yapılabilir, kusur ve ceza bana kalır" ifadelerini kullandı.

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı
Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı

İstanbul, Hakkari, Ankara, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları 13:12 Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü 12:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar 12:31 Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok 10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası 09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

Son Dakika Haberleri
13:11 Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir         
13:15
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım         
12:52
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 13:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement