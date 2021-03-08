75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti - Son Dakika

75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti

08.03.2021 16:13

75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla protokol mensupları cadde ve sokaklarda çiçek dağıttı.

75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla protokol mensupları cadde ve sokaklarda çiçek dağıttı. Hayatında ilk kez çiçek alan 75 yaşındaki Asiye Çelik'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, diğer kurum müdürleriyle birlikte sokak ve caddeleri gezerek kadınlara karanfil dağıttı. Yoldan geçen 75 yaşındaki Asiye Çelik'e çiçek veren Arslan, "Nasılsın, iyi misin" diye sorduğunda, yaşlı kadının, "İyi gibiyiz" diye cevap vermesi tebessüm ettirdi. Bir süre sohbet eden yaşlı kadın daha sonra yoluna devam etti.

Asiye Çelik, ömründe ilk kez çiçek aldığını belirterek, "75 yaşındayım, yaşlı olmama rağmen bana da çiçek verdikleri için Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Kadına şiddet uygulayanların Cenab-ı Allah haklarından gelsin. Bu adamlara da Allah merhamet versin" dedi.

Kaymakam Eren Arslan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımız, analarımız, bizi dünyaya getiren o eli öpülesi, ayakların altına cennet vaat edilen güzel insanların günü olarak kutluyoruz. Ama bizim inancımızda kadınlarımız, annelerimiz her zaman başımızın tacıdır. Ama bugün sembolik bir gün olması sebebiyle belediye başkanımızla birlikte bu anlamlı günde onların gönüllerini almak istedik" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Onları hatırlayarak onore etmek istedik. Hanımlar Allah'ın bizlere birer emaneti. Kadını, hayattaki rollü itibariyle bazen çalışan, bazen anne, öğretmen olarak her alanda görebiliyoruz. Onlar bir toplumun oluşmasında en önemli rol üstenen insanlar. Bizler bu özel günde onlara sağlık ve huzur diliyoruz" diye konuştu.

75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti
75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti

Kadınlar Günü, İnegöl, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 75'lik Asiye Çelik, kadına şiddet uygulayanları Allah'a havale etti - Son Dakika


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