Hayatından endişe edilmişti, ekipler camdan eve girince uyandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hayatından endişe edilmişti, ekipler camdan eve girince uyandı - Son Dakika

Hayatından endişe edilmişti, ekipler camdan eve girince uyandı

14 dakika önce

Sivas'ta ailesi tarafından evde kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki çocuğunun hayatından endişe edilmesi üzerine ekipler alarma geçti.

Hayatından endişe edilmişti, ekipler camdan eve girince uyandı, System.String[]

Sivas'ta ailesi tarafından evde kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki çocuğunun hayatından endişe edilmesi üzerine ekipler alarma geçti. Camdan içeri giren ekipleri karşısında gören çocuk uykusundan uyanarak büyük şaşkınlık yaşadı.


Olay, saat 21.00 sıralarında Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 14 yaşındaki D.E. ismindeki çocuğun dışarıda bulunan annesi eve dönüp zili çaldı, kapı açılmayınca çocuğunu telefonla aradı. Ne kapı ne de telefon açılmayınca anne, çocuğunun doğalgazdan zehirlendiği düşüncesi ile polis, itfaiye, doğalgaz ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2. katta bulunan evin penceresine merdivenle çıkarak pencereyi açtı. Ekiplerin pencereyi açmasıyla derin uykusundan uyanan D.E., ekipleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Çocuğunun durumunun iyi olduğunu öğrenen anne rahat bir nefes aldı. Mahalleli ise olanları meraklı gözlerle izledi. D.E. olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından evine geri döndü. - SİVAS

Sivas, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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