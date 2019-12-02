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Hayatını adadığı Badminton'da şampiyon oldu

6 saat önce

Başakşehir 3. Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası, hem kızlar hem de erkeklerde kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Hayatını adadığı Badminton'da şampiyon oldu, System.String[]

Başakşehir 3. Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası, hem kızlar hem de erkeklerde kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvanın finalinde; erkeklerde yıllardır Badminton oynayan Ali Rıza Parvizfar, kızlarda ise Nuray Mutlu şampiyonluğa ulaştı.

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan Gençlik Oyunları'nda, heyecan Badminton Turnuvası'nın final maçlarıyla devam etti. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı spor salonunda oynanan final maçları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

7 YAŞINDAN BERİ BADMİNTON OYNUYOR

Erkekler finalinde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Rıza Parvizfar, TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Özdemir ile karşılaştı. 2-0 kazandığı maç sonucunda şampiyonluğa uzanan Parvizfar, 7 yaşından bu yana badminton sporuyla ilgilendiğini, turnuvanın başından beri şampiyon olmaya odaklandığını söyledi.

AYNI LİSEDEN ÖĞRENCİLER FİNALDE EŞLEŞTİ

Kızlar kategorisindeki final maçı da çekişmeli geçti. Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nin iki öğrencisi Nuray Mutlu ile Sudenaz Kırvar, rakiplerini eleyerek finalde karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Nuray Mutlu, şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Erkeklerde Muhammed Emin Özdemir, kızlarda Sudenaz Kırvar ikinci olurken, üçüncülük kürsüsüne Berkay Emre Yıldırım ve Zeynep Sude Cansız çıktı.

Şampiyonluğa ulaşan ve dereceye giren öğrenciler, plaket ve madalyalarını antrenörlerin elinden aldı. Gençlik Oyunları badminton turnuvasına Başakşehir'deki 15 liseden 33 erkek ve 31 kız öğrenci katıldı.


Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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