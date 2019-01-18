Hayatını Adadığı "Kök Hücre" Konusunda Şimdi Kendisine Destek Bekliyor

SERTEN AKKAYA - Yıllardır kök hücre bağışı konusunda gönüllü çalışmalar yaparak başkalarının hayatlarına umut ışığı olan ve henüz 1,5 ay önce lösemi olduğunu öğrenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Biga
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. İsmail Seki, şimdi de kendisi için destek bekliyor.
Biga ilçesinde, Sosyal Dayanışma ve Ekonomik Araştırmalar Topluluğunu (SODEAT) kuran ve gönüllü bağışçılığın önemine ilişkin çalışmalar yapan Seki'ye 1,5 ay önce lösemi teşhisi konuldu.
Bunun üzerine Seki için başlatılan yardım kampanyası kapsamında onlarca kişi bağışçı oldu. İzmir
'de yaklaşık bir aydır lösemi tedavisi gören Seki, öğrencilerine ve ailesine döneceği günü bekliyor.
"Her eşleşmede eşimin gözü ışıldadı"
İsmail Seki'nin eşi Candeğer Seki, AA muhabirine, eşinin uzun süredir Biga'da kök hücre bağışçılığı konusunda çalışma yaptığını, lösemili hastalara yardım ettiğini söyledi.
Eşinin kurduğu SODEAT ile çok faydalı faaliyetlerde bulunduğunu dile getiren Seki, "Kızılay
ile iş birliği yaparak kök hücre konusunda öğrencileri bilgilendirdiler. Ağaköy'de 5 bine yakın öğrenci var. Onlarla bire bir iletişime geçtiler, paneller düzenlediler." diye konuştu.
Topluluğun gerçekleştirdiği faaliyetlerle gönüllü bağışçılığın önemi üzerinde durduğuna dikkati çeken Seki, şunları kaydetti:
"Sonunda çok güzel başarı sağlandı. Kızılay aracı sürekli okula geldi. Gönüllü bağışçıların sayısı arttı. Yaklaşık 6 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda 12 eşleşme sağlandı. Her bir eşleşme, eşim İsmail Seki'nin odasında gerçekleşti. Her eşleşmede eşimin gözü ışıldadı. Çok mutlu oldu. Bu tarz çalışmaların devam etmesini istedi. SODEAT, insanlara yardım etmek amacıyla kuruldu. Köy okullarına yardımda bulundular. Kitap kampanyaları düzenlediler. Köy okullarını boyadılar. Düzenledikleri eğlencelerden elde edilen paralar ile öğrencilere burslar sağlandı."
"Öğrencilerine ve ailesine dönecek"
Candeğer Seki, eşinin lösemi ile ilgili birçok çalışma yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Löseminin nasıl olduğunu, sürecin nasıl ilerlediğini biliyordu ve bu konuda çalışıyordu. En son öğretmenler ile ilgili bir panel çalışması içindeydi. Ancak bu süre içinde geçmeyen bir gribe yakalandı. Gribin ikinci haftasında, bundan 1,5 ay önce Biga Devlet Hastanesine gittik ve lösemi olduğunu öğrendik, inanamadık. Bunun üzerine İzmir'e gittik. Orada da sonuç aynı çıktı. Kendisi lösemi ile mücadele ediyor. Gönüllü bağışçı olmasının avantajları oldu. Herkes ona yardıma koştu."
Eşi için bir yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Seki, "Kampanyaya inanılmaz katılım oldu. Bu kampanya, ona ve onun gibi bekleyenlere umut oldu. Kızılaya da büyük bir kan bağışı sağlandı. Şu anda eşimin tedavisi devam ediyor. İnanıyoruz ki en kısa zamanda toparlayıp öğrencilerine ve ailesine dönecek." ifadesini kullandı.
İlik nakli düşünülüyor
Seki, eşi için ilik nakli düşünüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:
"Eşim kendisi gibi birçok hasta gibi kök hücre havuzunun genişlemesini ve kendisine bir umut ışığı doğmasını bekliyor. Bunun için Biga Ortaokulunda kan ve kök hücre bağışı alınmaya başlandı. Eşime ve daha birçok hastaya gönüllü bağışçı olarak, yaşama şansı verebilirsiniz. 25-26-27 Ocak tarihlerinde kan ve kök hücre bağışı alınmaya devam edilecek."