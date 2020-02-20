Hayatını adaşı Şehit Şerife Bacı'yı anlatmaya adadı - Son Dakika

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yaşayan Şerife Şahin, hayatını Türk kadınının İstiklal Savaşı'ndaki sembol isimlerinden Şehit Şerife Bacı'nın yaptıklarını anlatmaya adadı.

Şehit Şerife Bacı Kültür Evi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şerife Şahin, AA muhabirine, Seydilerli olan Şerife Bacı'yı her yıl 21 Şubat'ta andıklarını söyledi. Şerife Bacı'nın hazin bir hikayesi olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı yıllarında denizden İnebolu ilçesine gelen cephanenin cepheye ulaştırılması gerekiyor. Erkekler savaşta olduğu için bu işi yaşlı adamlar, kadınlar ve çocuklar yapıyor. Şerife Bacı da 1900'lü yılların başında doğmuş bir kadındır. İlk eşi Çanakkale'de şehit olmuş. Daha sonra savaşta sakatlanmış bir gaziyle evlendirilir. Eşi sakat olduğu için cephane taşımaya gidemiyor, onun yerine Şerife Bacı gidiyor. Şerife Bacı, gerek çocuğunu emzirme gerekse öküzlerinin zayıf olması nedeniyle biraz geride kalıyor. Kastamonu Kışlası yakınlarında askerler bir karaltı görüyor, kağnının üzerine kapaklanıp donarak ölmüş bir kadın. Kaldırdıklarında altından bir çocuk sesi geliyor."

"O bir Türk kahramanı"

Şahin, Şerife Bacı'yı ilk olarak tarih öğretmeninden öğrendiğini aktararak "Kastamonu Kız Öğretmen Okulunda okurken tarih öğretmenimiz beni yanına çağırdı. 'Şerife Bacı'yı tanıyor musun?' diye sordu. O güne kadar hiçbir bilgim yoktu. O zaman onun kim olduğunu öğrendim." dedi.

Daha sonra Şerife Bacı ile ilgili araştırma yaptığını anlatan Şahin, "Eşim Seydiler ilçesinde belediye başkanı oldu. Şerife Bacı'yı nasıl yaşatabiliriz diye düşünürken dernek kurmaya karar verdik. O bir Türk kahramanı, Kurtuluş Savaşı kahramanıydı. İsmini yaşatmamız gerekiyordu. Onu gelecek kuşaklara aktarabilmek için ilçedeki kadın arkadaşlarla 2010 yılında bir dernek kurduk. " diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediye ve hayırsever vatandaşların katkısıyla Şerife Bacı Kültürevi'ni de oluşturduklarını ifade eden Şahin, burada misafirlerine Şerife Bacı filmini izletip bölgenin yöresel yemeklerini ikram ettiklerini, küçük bir de müzeleri bulunduğunu dile getirdi.

Hayatını Şerife Bacı'yı anlatmaya adadığını vurgulayan Şahin, "İsimlerimiz tesadüfen aynı ama onun hayatını öğrendikten sonra o ruhu daha çok taşımaya başladım. Onu önce çevremize, sonra Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmak benim için misyon haline geldi. Hayatını duyurmak için çalışmalar yapıyoruz. Ölüm yıl dönümünde anma etkinlikleri yapıp, gittiğimiz şehirlerde okullarda hayatını öğrencilere anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Dernek üyelerinden Selma Yıldız da Şehit Şerife Bacı'nın vatan için yaptıklarını anlatmak istediklerini kaydetti.

İstiklal Savaşı'nın sembol isimlerinden

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı, Türk kadınının İstiklal Savaşı'ndaki sembol isimleri arasında yer alıyor.

İnebolu'dan aldıkları cephaneyi cepheye ulaştırmak için yola çıkan kağnıların birinin başında olan 20'li yaşlardaki Şerife Bacı, 9 aylık yavrusuna üşümesin diye kağnının içine silahların arasına otlardan bir döşek yaptı ve üzerindeki kazağı da cephanenin ve çocuğunun üzerine örttü.

Zorlu kış şartlarına dayanamayan Şerife Bacı, Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybetti ama küçük kızı ise kurtarıldı.

Kafasına taktığı yazmadan Seydiler ilçesinden olduğu anlaşılan Şerife Bacı, şu anda nerede olduğu bilinmeyen bir mezara defnedildi.