HAYATINI AMATÖR SPORCULARA ADADI, KULÜBÜN HER İŞİNİ YAPIYOR - Son Dakika
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HAYATINI AMATÖR SPORCULARA ADADI, KULÜBÜN HER İŞİNİ YAPIYOR

10.05.2022 11:27

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Menderes Kurt (51), yaklaşık 22 yıldır gençleri spora yönlendirmek için çalışıyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Menderes Kurt (51), yaklaşık 22 yıldır gençleri spora yönlendirmek için çalışıyor. Kurt, Erbaa Gençlikspor Futbol Kulübü'nde antrenörlükten malzemeciliğe kadar birçok görevi tek başına sürdürüyor.

Tokat 1'inci Amatör Küme kulüplerinden Erbaa Gençlikspor Futbol Kulübü'nde görevli Menderes Kurt, 22 yıldır futbol kulüplerinde yeni sporcular yetiştirmek için mücadele veriyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Kurt, şu anda, kendini adadığı kulüpte antrenörlük, kulüp yöneticiliği, malzemecilik gibi birçok görevi tek başına devam ettiriyor.

'BARDAKLARI DA YIKIYORUM'

Sporla yıllardır iç içe olduğunu ifade eden Menderes Kurt, "Aşağı yukarı 22 yıl gibi bir süredir de bu işi yapıyorum. Antrenörlük yapıyorum, takımı çalıştırıyorum, malzemelerini yıkıyorum. Çocukları yetiştirmeye çalışıyorum. Sporcularımızın lise ve üniversite eğitimleriyle de ilgileniyorum. Gençlere elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Genellikle kulüpte geçiyor zamanım. Sabah 9-10 gibi geliyorum. Gece 10-11 gibi gidiyorum. Kulüp müdürlüğü de yapıyorum. Sporcularımızın çaylarını ben demliyorum, bardakları dahi ben yıkıyorum. Kulübün teknik kadrosu bir kişi. Başka yok" dedi. Kulüp sporcuları da baba gibi gördükleri Menderes Kurt'u çok sevdiklerini dile getirdi.

HAYATINI AMATÖR SPORCULARA ADADI, KULÜBÜN HER İŞİNİ YAPIYOR
HAYATINI AMATÖR SPORCULARA ADADI, KULÜBÜN HER İŞİNİ YAPIYOR
HAYATINI AMATÖR SPORCULARA ADADI, KULÜBÜN HER İŞİNİ YAPIYOR
HAYATINI AMATÖR SPORCULARA ADADI, KULÜBÜN HER İŞİNİ YAPIYOR
HAYATINI AMATÖR SPORCULARA ADADI, KULÜBÜN HER İŞİNİ YAPIYOR

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Kaynak: DHA

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