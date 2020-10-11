Hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı

Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" adlı belgeselin gösterimi önceki akşam Cinemaximum City's'de gerçekleşti. Gösterime katılan Akpınar, soru-cevap şeklinde yapılan sunumda konukların sorularını cevapladı. 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması'nın bu yılki Yarışma Dışı kategorisinde Selçuk Metin'in yönettiği, Zeynep Miraç'ın senaryosunu yazdığı, Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli izleyicilerle buluştu.