Hayatını attığı çığlıklara borçlu! Bisikletiyle dereye uçan şahıs son anda kurtarıldı - Son Dakika

Yalova'da Dereağzı adı verilen dere kenarında bisiklet süren E.Ü dengesini kaybetmesi üzerine dereye düştü. Bir süre derede hayatta kalmaya çalışan E.Ü bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, orada bulunan bir kayığı alarak E.Ü'yü boğulmaktan son anda kurtardı.

"SESİN OLDUĞU YERE GİTTİK"

Dereye düşen şahsı kurtaran gençler, "Sesin olduğu yere gittik. Sahilde bulunan bir kayığı alarak E.Ü 'yü boğulmaktan kurtardık. Bu arada 112 ekiplerine de haber verdik" ifadelerini kullandı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri E.Ü'yü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı