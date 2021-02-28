Hayatını duvarları tablo gibi kullanarak kazanıyor - Son Dakika
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Hayatını duvarları tablo gibi kullanarak kazanıyor

28.02.2021 09:40

MANİSALI ressam Ayşe Kızılgüney (24), yaptığı resimleriyle evlerin, şirketlerin ve kentteki kafelerin duvarlarına renk katıyor.

MANİSALI ressam Ayşe Kızılgüney (24), yaptığı resimleriyle evlerin, şirketlerin ve kentteki kafelerin duvarlarına renk katıyor. Muhasebeciyken hobi olarak başladığı resimle hayatını kazandığını belirten Kızılgüney, "Her duvar artık bir tablo. Duvarlarda dijital afiş yerine el işçiliği sanat eserleri ilgi çekiyor"diyor.

Şehzadeler'de yaşayan ve bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Ayşe Kızılgüney, çocukluğundan beri çizdiği resimlerin beğenilmesi üzerine hobisini meslek olarak seçti. Çok sevdiği resim sanatını aldığı kurslarla geliştiren Kızılgüney, şirketteki işini bırakarak hayatını sanattan kazanmaya başladı. Evlerin, şirketlerin, kentin sokakları ile kafelerin duvarlarını sanat eserine dönüştüren Kızılgüney, "Resme hobi olarak başladım. Asıl mesleğim finans ve muhasebe. Son 2 yıldır profesyonel olarak resim yapmaya  başladım. Trafo, otel, ofis ve ev duvarları başta olmak üzere aklınıza gelebilecek her yere istenilen görseli çiziyorum. Her duvar, bizim için artık bir tablo haline geldi. Müşterinin hayal ettiğini çiziyor ve renklendiriyorum" dedi.

'DUVARLARI TABLO YAPTIK'

Ayşe Kızılgüney, artık ev duvarlarından iş yerlerine hatta sokaklar ile kafe ve otel duvarlarına varana değin her yerin tablo gibi kullanıldığına dikkat çekti. Kızılgüney, "Çalışmalarım kısa sürede kabul gördü. Müşterilerimiz genelde hayvan görselleri istiyor. Kimisi de internette gördüğü ve beğendiği resimleri yaptırıyor. Ev duvarlarında ise genelde soyut çalışıyorum. Artık duvarlarda dijital afişlerden çok el işçiliği tercih ediliyor. Duvarlara istenilen resimleri metrekaresi 150 ile 350 lira arasında değişen fiyatlardan yapıyorum. Kadın resimlerinin ise metrekaresi 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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