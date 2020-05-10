Hayatını engelli çocuklarına adadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hayatını engelli çocuklarına adadı - Son Dakika

Hayatını engelli çocuklarına adadı

6 saat önce

Hayatını engelli çocuklarına adadı ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Sebahat Biber, hayatını engelli 2 çocuğuna adadı.

Hayatını engelli çocuklarına adadı


ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Sebahat Biber, hayatını engelli 2 çocuğuna adadı.

Yaşadığı onca zorluğa rağmen pes etmeyerek çocuklarının bakımlarını ihmal etmeyen anne, fedakarlığıyla takdir topluyor. Eşinden de aldığı destekle çocuklarının tüm ihtiyacını karşılayan ve bakımlarını özenle yapan Biber, evlatlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Gözü gibi baktığı çocuklarını yanından ayırmayan Sebahat Biber, "Engelli çocuklarımı, sağlıklı olan çocuklarımdan asla ayrı tutmadım" dedi.

Oğlu Sezer'in beynindeki bir rahatsızlığından, 23 yaşındaki kızı Nurhayat'ın da geçirdiği ateşli havale sonucunda engelli kaldığını dile getiren anne Biber, "Sezer ne eliyle yiyebiliyor ne de temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sürekli yatıyor. Bakımını yapmazsan olmuyor. Oğlumun rahatsızlığını bir yaşına geldiğinde benimle birlikte doğum yapanların çocuklarını görünce anladım. Onların çocukları güzel güzel kucaklarında dururken, benim çocuğum kafasını bile kaldıramadı. Sezer'in yaşıtlarından farklı olduğunu anlayınca doktora götürdük. Gittiğimiz doktorlar Sezer için, 'Bunun beyni aşağı sarkmış, bundan size fayda olmaz başka yerlere götürmenize gerek yok' dedi. Bazen kendime diyorum ki, keşke doktoru dinlemeseydim, başka doktorlara götürseydim. İneğim vardı onu satsaydım tedavi olsaydı acaba oturabilir miydi diye çok düşünüyorum. Ben köyde hayvancılıkla uğraşıyor, eşim de İstanbul'da çalışıyordu. Anamız, babamız, önümüzde kimse olmadığı için bir yer bilmiyorduk. Osmancık'a geldikten sonra ilçedeki sağlık kuruluşlarına götürebildim, eşimin şehir dışında çalışması sebebiyle Ankara, İstanbul gibi başka illerdeki hastanelere ilk etapta gidemedik. Bir süre sonra, 2 sene boyunca eğitim alsın diye Suluova'ya gidip geldik. Buraya gidip geldikçe biraz kendi kendine hareket etmeye başladı. Oturamasa da yattığı yerden kolunu, bacağını hareket ettirebiliyor. Daha önce nereye bırakırsak orada kalıyordu. Şimdi ise yuvarlanarak odanın içinde gezebiliyor" dedi.

"Çocuklarım için dik durmaya çalışıyorum"

Çocukları için dik durmaya çalıştığını dile getiren Biber, "Dayım şu an yaşadığımız evi bize verince devletimizin kurumları, belediyemiz ve hayırseverlerin yardımları ile bu günlerimize geldik. Aldığımız bakım parası ve bez desteğiyle durumumuz düzeldi. Bakım parasıyla engelli çocuklarımın yeme, içme, giyinme gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Çocuklarımızın ikisinin engelli olması sosyal hayatımızı da çok etkiledi. Özellikle Sezer'in durumu, onu ilk defa görenlerin bakışları, başka çocukların Sezer'den korkması beni de çok etkiledi. 4 sene boyunca zaman zaman baygınlıklar geçirdim. Sokaklarda bayıldığım oldu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldığım oldu. Halen de unutkanlık gibi bir takım rahatsızlıklar yaşıyorum ama çocuklarım karşısında hasta dahi olsam değilim diyorum. Onlar için dik durmaya çalışıyorum. Engelli çocuklarımı bırakıp ne bir akraba ziyareti yapabildim ne de dışarıda yapılması gereken işlere koşuşturabildim. Çocuklarımın başında devamlı kalmam gerekti, bir başkasına güvenip bırakamadım. Diğer çocuklarımın yanında bile senede bir kez bile olsa bir gün doğru düzgün kalamıyorum, sürekli aklım Sezer ve Nurhayat'ta. 3 çocuğum evli, kendi hayatlarını kurdular, beraber yaşadığımız, sağlık bir kızım daha var adı Sibel, o sağ olsun kardeşleri ile ilgileniyor ama o da okuyor. Evimiz sobalı olduğundan, aklım engelli çocuklarımda kalıyor, bir yerlerini yakarlar mı diye düşünmekten kendimi alamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bakım evine vermeyi hiçbir zaman düşünmedim"

Çocuklarını hiçbir zaman bakım evine vermeyi düşünmediğini dile getiren anne Biber, "Çocuklarımı birbirinden hiç ayırmadım. Devlet yardımları olmasa, hiçbir gelirim olmasa onlardan ayrılamam. Ben ne yersem, ne giyersem onlara da aynısını veririm. Elimden geldiğince bakarım. Çok defa söylediler, bakımevlerine, çocuk yuvalarına verin diye, asla olmaz dedim. Ben ölmedikten sonra hiçbir yere vermem de götürmem de. Devletimizin desteğinden önce 10 sene boyunca çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kepek doldurdum. Oradan kazandığım para ile sütünü, yoğurdunu, ötesini berisini karşıladım" dedi.

"Konuşamasa da her şeyini anlayabiliyorum"

Çocuğu konuşamasa da anne deyişini çıkardığı sesten anladığını anlatan Biber, konuşmasında şunları kaydetti:

"Anne diye seslenemese de, çıkardığı sesten anlıyorum acıktığını. Su isterse ağzını şapırdatıyor. Yemeği beğenirse yiyor, yemek istemezse yönünü dönüyor. Hasta olduğunda hem ağlıyor hem de yemek yemiyor. Mutlu olduğunu da gösteriyor. Misafiri de çok seviyor. Konuşamasa da her şeyini anlayabiliyorum. Beni sevdiğini yanıma gelip kucaklayarak gösteriyor. Duygularını göstermekte zorlansa da elinden bir şey gelmiyor ama ben anlayabiliyorum sevgisini. Çocukluğunu yaşayamadı, başka çocuklarla oynayamadı."

Konuşma engelli Nurhayat, annesinin en büyük destekçisi

23 yaşındaki Nurhayat ise birçok şeyi kendi başına yapabilirken annesinin de hayat mücadelesindeki en büyük destekçisi. Özel eğitim alan Nurhayat henüz 7 yaşındayken geçirdiği ateşli havale sonucunda konuşma yetisini kaybetti. Halen epilepsi nöbetleri devam eden Nurhayat'ın, bu nöbetleri ise kullandığı ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. İlaçlarını aksatmaya gelmiyor aksi takdirde baygınlık geçiriyor. Ev işlerinde de annesine yardımcı olan Nurhayat annesine oldukça bağlı ve diğer kardeşlerinden annesini çok kıskanıyor.

Hayatını engelli çocuklarına adadı

Osmancık, Çorum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:48 Kaynak: İHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim         
16:13
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü         
15:47
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum         
15:46
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu         
15:40
65 yaş üstüne 65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler         
15:27
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek         
15:15
Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor         
15:01
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı         
14:45
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı         
14:22
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz         
14:12
"Anne lütfen ölme" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu         
13:54
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var         
13:41
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor         
13:38
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş         
13:29
Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı         
13:28
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı         
13:20
TFF Sağlık Kurulu, TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı         
12:54
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor         
12:48
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım         
12:46
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor         
12:26
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım         
12:15
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor         
12:02
Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri         
11:54
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız         
11:50
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı         
11:49
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı         
11:42
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti         
11:06
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek         
10:41
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti         
10:28
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan Anneler Günü'nde yürek yakan söz: Birileri içime ateş topu atmış gibi Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan Anneler Günü'nde yürek yakan söz: Birileri içime ateş topu atmış gibi         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 16:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatını engelli çocuklarına adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]