Hayatını Felçli Eşi ve Als Hastası 2 Kızına Adadı

TEZCAN EKİZLER - İzmir 'de, 2 evladını ALS-MNH (Amyotrofik Lateral Skleroz- Motor Nöron) hastalığından kaybeden 61 yaşındaki Süleyman Abay , hayatını, aynı hastalıkla mücadele eden 2 kızı ve felçli eşine adadı.Abay, 25 yıl önce 1,5 yaşındaki kızı Narin'i ALS-MNH hastalığından kaybettikten sonra Mardin 'in Kızıltepe ilçesinden eşi ve 7 çocuğuyla İzmir'in Bayırdır ilçesine göç etti.Oğlu Mahsun'a da 1996 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde ALS-MNH hastalığı teşhisi konulmasıyla baba Abay, büyük üzüntü yaşadı.Dönemin İzmir Valisi Kutlu Aktaş tarafından işe yerleştirilen Abay, oğlunun yatağa bağımlı şekilde yaşamını sürdürmesinin ardından eşine destek olabilmek için işinden ayrılmak zorunda kaldı.Oğlu Mahsun'u 2007 yılında kaybeden ve ikinci kez evlat acısı yaşayan Abay'ın kızı Sakine Abay'a da 5 yıl sonra 32 yaşındayken aynı hastalık teşhisi kondu.Kızının hastalığına üzülen anne Latife Abay, 56 yaşındayken geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından felç oldu. Hem kızının hem de eşinin bakımını üstlenen baba Abay'ı en çok üzen ise 2 yıl önce küçük kızı Nuray'a da aynı hastalık teşhisinin konulması oldu.Hayatının son 15 yılını evinde eşine ve çocuklarına bakarak geçiren baba Abay, yaptığı fedakarlıkla çevresindekilerden takdir topluyor.Evin temizliğinden eşinin ve çocuklarının bakımına kadar her şeyi yapan Süleyman Abay, hayatını çocuklarına ve eşine adadığını, bu durumdan da çok mutlu olduğunu söyledi.Emekli maaşı olduğunu bunun yanında devletin evde bakım ücreti ödediğini dile getiren Abay, "Onların hiçbir şeye hasret kalmamasını istiyorum. Eşim ve çocuklarının iyi yaşaması için babamdan kalan tarlayı sattım. Eşime ve evlatlarına bakarken kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Yapacak başka bir şey yok. Allah'ın verdiği şeye razı oluyorum. Sakine şu anda konuşmuyor ama gözüyle, bana bakıyor, öyle anlaşıyoruz ona hikayeler anlatıyorum." diye konuştu.Abay, elinden geldiğince eşinin ve çocuklarının yüzünü güldürmeye çalıştığını aktardı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine bağlı evde sağlık hizmetleri ekiplerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Abay, ekiplerin her hafta çocuklarına ve eşini kontrole geldiklerini ifade etti."Babam çok fedakar bir insan"Abay'ın küçük kızı 17 yaşındaki Nuray Abay da tüm gününü babasıyla evde geçirdiğini söyledi.Babasının çok fedakar bir insan olduğunun altını çizen Abay, "Babam bize yemek yapıyor, kitap okuyor." dedi.